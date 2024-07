Frenata improvvisa: offerta rifiutata e Ghisolfi fermo al palo

Ecco le ultime su uno degli obiettivi più chiacchierati delle scorse ore in casa Roma. La rivoluzione di Ghisolfi ha inizio

La Roma di Ghisolfi e Daniele De Rossi si prepara ad entrare nel vivo del calciomercato estivo, durante il quale il nuovo direttore tecnico francese si troverà costretto a ricostruire dalle fondamenta un organico in fase di scioglimento. Le numerose partenze si affiancano alla necessità di modificare con convinzione le caratteristiche di una rosa assemblata da Tiago Pinto intorno alle caratteristiche peculiari di José Mourinho, il cui sistema di gioco condivide poco o nulla con quello del Comandante di Ostia.

L’approdo nella città eterna di Ghisolfi ha immediatamente pervaso i corridoi del centro sportivo Fulvio di un forte odore di Ligue 1, dato che è proprio nella massima lega d’oltralpe che Ghisolfi possiede la gran parte dei propri contatti privilegiati. Uno di questi è senza dubbio quello che l’erede di Pinto intrattiene con l’agente di Enzo Le Fée, ovvero il nome più chiacchierato degli scorsi giorni tra i vicoli della città eterna.

Pressing giallorosso su Le Fée: 20 milioni non bastano

Nonostante l’emergenza in attacco e in difesa in questo momento rappresenti uno dei pensieri fissi della tifoseria capitolina, appare evidente che il centrocampo non verrà lasciato in disparte in termini di attenzioni, come queste prime ore di calciomercato ci hanno fatto facilmente intendere. Ghisolfi ha infatti intensificato i contatti con il Rennes e l’entourage di Le Fée, proprio per chiudere il prima possibile quello che sarebbe di fatto il suo primo colpo in giallorosso. Stiamo parlando di un classe 2000 le cui qualità sono emerse in particolare nel corso della stagione appena conclusasi.

È vero… gli appassionati e tifosi particolarmente attenti alle statistiche potrebbero ribattere che 5 assist e zero reti in 35 presenze non siano numerosi da capogiro, ma è altrettanto importante analizzare l’apporto tecnico-tattico che l’elegante centrocampista francese ha fornito ai rossoneri. Qualità palla al piede, intelligenza in fase di impostazione e cattiveria agonistica in quella di copertura fanno di Le Fée un innesto tutt’altro che assennato per il centrocampo giallorosso. Nelle scorse ore sono giunti sviluppi sulla trattativa tra i giallorossi e i francesi.

Una prima offerta di 15 milioni era stata recapitata e successivamente respinta dal Rennes, ma, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, pare che la Roma abbia effettuato nelle scorse ore un nuovo tentativo intorno ai 20 milioni di euro (bonus compresi). Il Rennes la scorsa estate prelevò Le Fée dal Lorient proprio per la stessa cifra, ma pare che, dopo una stagione positiva, serva qualcosa in più per convincere i rossoneri a rinunciarvi dopo una sola stagione.