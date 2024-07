Juventus e Roma, salta l’affare: contropiede Milan

Nella giornata contraddistinta dal sorteggio del prossimo campionato di Serie A, per la Roma ci sono delle novità che riguardano Morata.

In mattinata, di fatto, c’è stato il primo atto ufficiale della stagione 2024/25, ovvero il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. La Roma di Daniele De Rossi, di fatto, inizierà subito con una trasferta insidiosa, visto che giocherà all’Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola.

Dopo la sfida contro i rossoblù, la Roma ospiterà prima l’Empoli allo Stadio Olimpico e poi si recherà a Torino per giocare contro la nuova Juventus di Thiago Motta. Tuttavia, l’aspetto più importante per la squadra giallorossa del sorteggio di questa mattina riguarda sicuramente le ultime giornate di campionato.

La Roma, infatti, dovrà affrontare ben sei big della Serie A negli ultimi turni del prossimo campionato: Juventus, Lazio, Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan. Anche a causa di questo calendario così duro, di fatto, il club capitolino dovrà sicuramente adoperarsi in sede di calciomercato. Tuttavia, proprio in questi minuti, per Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi non è arrivata una buona notizia.

Calciomercato Roma, anche il Milan vuole Alvaro Morata dell’Atletico Madrid

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, di fatto, anche il Milan è in maniera concreta sulle tracce di Alvaro Morata dell’Atletico Madrid. I dirigenti rossoneri sono al lavoro per l’attaccante spagnolo, il quale ha una clausola rescissoria di 13 milioni di euro. Oltre alla Roma, quindi, sull’ex Juve c’è da registrare l’inserimento del club meneghino.

Tuttavia, al netto di questi interessamenti del Milan e della squadra giallorossa, Alvaro Morata aveva ribadito su Instagram nei giorni scorsi la sua volontà di restare all’Atletico Madrid: “Non riesco ad immaginare cosa deve essere vincere con questa maglia e non mi fermerò finché non l’avrò”. Staremo a vedere, dunque, se l’attaccante della Spagna cambierà squadra nelle prossime settimane.