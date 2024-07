Motta come Spalletti: saluta subito la Juve

Thiago Motta sulle orme di Luciano Spalletti e via libera all’addio in casa Juventus nel calciomercato estivo. Ecco le ultime sulle manovre bianconere in uscita.

La Juventus è una delle squadre più attive nei primi giorni della finestra di calciomercato estivo. Le manovre di Cristiano Giuntoli si stanno concentrando sul nuovo centrocampo da regalare a Thiago Motta, alla prima panchina di una big in carriera. Il tecnico italo brasiliano arriva a Torino dopo l’exploit col Bologna dello scorso anno, condotto fino alla qualificazione in Champions League. Ora l’ex centrocampista vivrà la massima competizione europea da tecnico bianconero, con Giuntoli che sta cercando di cucirgli l’abito su misura, a partire dal settore nevralgico di gioco.

Il primo colpo ad affetto in entrata per il centrocampo bianconero è stato Douglas Luiz. Il calciatore brasiliano arriva dall’Aston Villa nell’ambito di una maxi operazione che ha visto Iling jr e Barrenechea firmare in Premier League. Il secondo rinforzo per la zona nevralgica di gioco è Kephren Thuram, pronto a sbarcare alla Continassa dal Nizza e lasciare il campionato francese. Ma la caccia al colpaccio in mezzo non è terminata per Motta e Giuntoli, il sogno proibito rimane l’olandese Teun Koopmeiners, per il quale l’Atalanta chiede circa 60 milioni di euro.

Motta rivoluziona il centrocampo della Juve: Locatelli vola dal grande ex

Nel nuovo centrocampo della Juventus, che potrebbe mettere a segno un triplo colpo di livello, ovviamente c’è sempre meno spazio per i calciatori attualmente in rosa. Scontato appare l’addio a McKennie, già vicino all’Aston Villa nell’affare Douglas Luiz e Arthur, di rientro dal prestito alla Fiorentina, oltre al giovane Nicolussi Caviglia.

Ma potrebbero salutare anche due profili italiani come Fabio Miretti e Manuel Locatelli. Quest’ultimo, già escluso da Luciano Spalletti nell’Europeo dell’Italia, sembra essere stato scaricato anche da Thiago Motta in casa Juventus. E, secondo quanto evidenzia il sito Goal.com, potrebbe ritrovare Roberto De Zerbi, che lo lanciò nel Sassuolo, al Marsiglia.