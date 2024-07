Salto in alto con De Rossi: il sogno si chiama Roma

Salto in alto con De Rossi. Il mercato della Roma potrebbe essere caratterizzato anche da un gradito ritorno insieme al tecnico più amato.

Ritrovare l’ambiente che è riuscito a trasformare il desiderio più grande in realtà. Ritrovare, soprattutto, chi ha reso possibile la realizzazione di quel desiderio. Ritrovare, e riabbracciare, chi ha avuto fiducia in te quando ancora nessuno l’aveva palesata. In alcun modo. Il calcio è pieno di storie che presentano incroci magici.

Allenatori e giocatori che si trovano, fatalmente, a percorrere, nello stesso momento, lo stesso cammino. Uno sguardo, un allenamento e parte una sintesi magica, dove umanità e talento ‘si sposano’. Basti pensare, soltanto per un momento, al giovanissimo Paolo Rossi, già con le ginocchia frantumate da gravi infortuni e il suo incontro con Giovanbattista Fabbri. La nascita del grande Lanerossi Vicenza di Filippi, Faloppa e del ‘mito’ Paolo Rossi. Quotidianamente si ritrovano, e si rivivono, situazioni di questo tipo poiché vi sono tecnici che hanno qualcosa in più degli altri. Non solo e soltanto la capacità di ‘vedere’ il talento, ma anche, soprattutto, di intuire la componente umane che st dietro a due piedi ed ad una testa. Daniele De Rossi appartiene a questa ‘eletta schiera”. C’è chi non lo ha dimenticato e che vorrebbe, volentieri, ritornare, da lui.

Il sogno giallorosso di Matteo Prati

L’ultima stagione l’ha vissuta a Cagliari, sotto la guida di un altro grande tecnico, romano e romanista, Claudio Ranieri. Il centrocampista Matteo Prati, classe 2003, sogna di ritornare ad essere ‘guidato’ da Daniele De Rossi.

Perché nel calcio il primo allenatore non si scorda mai, soprattutto quando infonde fiducia e ti butta nella mischia. Allora si inizia a lottare. Allora inizia la ‘vera’ carriera. La salvezza dei rossoblù sardi l’ha costruita anche Matteo Prati grazie ad una stagione ricca di soddisfazioni, in cui le sue prestazioni sono andate ben al di là delle più rosee aspettative. Luciano Spalletti lo monitora già da un po’ poiché in mediana, già ora, può vantare pochi rivali. L’ottima stagione appena terminata ha fatto lievitare non poco il prezzo del giovane talento di Ravenna. La Roma, però, non sembra preoccupata e vorrebbe portare il giovane mediano alla corte di Daniele De Rossi. L’offerta giallorossa potrebbe presto prendere il mare ed attraccare sull’isola. Perché i sogni son desideri e la ‘Giovane Roma’ vuole realizzare il sogno di Matteo Prati.