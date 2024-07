Scontro totale Juventus-Conte: gode solo la Roma

La Juventus alza il muro per Chiesa e dice no al trasferimento in Serie A verso un club. E la Roma ha quasi il via libera. La situazione

Federico Chiesa è l’uomo che la Roma vorrebbe prendere. Ormai non è un segreto, anche se trattare con la Juventus non sarà facile. I bianconeri incontreranno l’agente per capire se ci sono i margini di un rinnovo – contratto in scadenza 30 giugno del 2025 – ma le parti sembrano lontane. E quindi un addio sembra essere sempre più vicino. Normale.

De Rossi stravede per Federico a differenza di Thiago Motta, che non si strapperebbe i capelli qualora dovesse uscire. Il punto è che l’ex Fiorentina piace anche al Napoli di Antonio Conte, quindi la concorrenza potrebbe essere importante. Ma degli aggiornamenti che non possono passare inosservati, soprattutto agli occhi e alle orecchie soprattutto dei tifosi della Roma, li ha dati Juventibus. Quasi come fosse un via libera.

Muro Juve per Chiesa al Napoli

Secondo quanto detto nel consueto programma Twitch, anche se il Napoli volesse prendere Chiesa, da parte della Juventus si alzerebbe un vero e proprio muro sulla questione. Dalle parti di Torino non hanno nessuna intenzione di dare il giocatore a Conte, che sappiamo benissimo come in panchina possa fare la differenza e quindi nessuno vuole aiutare la squadra azzurra a rinforzarsi. Quindi rimane la Roma, visto che il Bayern Monaco, anche per via dell’Europeo non certo da ricordare, ha mollato la presa.

Via libera per la Roma? Diciamo che non è proprio così adesso visto che c’è da trattare e visto che ci sarebbe da trovare un accordo che in un’operazione del genere ha bisogno di tempo per essere “cucinato”. Ma queste ultime informazioni senza dubbio avvicinano quello che potrebbe essere un Chiesa in giallorosso. Sarebbe un colpaccio per il club di Trigoria. Un regalone di Ghisolfi a De Rossi dopo Le Fée, ormai a un passo dal trasferimento nella Capitale.