Calciomercato Roma, UFFICIALE: firma a zero fino al 2027 per la calciatrice che va a coprire un buco importante. Ecco le prime parole

Adesso è ufficiale. Il secondo colpo della Roma Femminile, che il prossimo vuole vincere tutto (scudetto e Coppa Italia la stagione appena conclusa, persa la finale di Supercoppa), ha preso il portiere dopo gli addii di Korpela e Ohrstrom.

La trattativa era chiusa da un poco di tempo. Pochi minuti fa è arrivato anche l’annuncio ufficiale del club. Olivie Lukasova, classe 2001, arrivata a parametro zero, ha messo nero su bianco sul contratto. Arriva dallo Slavia Praga dove ha disputato già la Champions League femminile. Si andrà a giocare il posto con Camelia Ceasar, l’unica rimasta tra i pali almeno fino al momento.

Calciomercato Roma, ufficiale Lukasova a zero

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Olivie Lukasova. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2027. Portiere classe 2001, sarà la prima giocatrice nata in Repubblica Ceca a vestire la maglia della Roma ed è nazionale del suo paese. Arriva dallo Slavia Praga, squadra con la quale ha disputato anche la Women’s Champions League. Benvenuta a Roma, Olivie”. Questo è il comunicato del club giallorosso, che poi ha anche postato un video messaggio della calciatrice che si è detta “orgogliosa di vestire questi colori”.

Adesso si attendono altri annunci: la questione Dragoni, che dovrebbe arrivare in prestito dal Barcellona, sembra essere alle battute finali. Nei giorni scorsi inoltre è arrivata anche la notizia di un interesse della Fiorentina per Elisa Bartoli, ma al momento non ci sono state offerte per il club. Vedremo quello che succederà nel corso delle prossime settimane. Ma la Roma non ha nessuna intenzione di mollare la presa.