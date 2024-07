Firma UFFICIALE, incasso a sorpresa Roma: 2 milioni

Il colpo è ufficiale e sorride anche la Roma. Certo, rispetto a quello che ci sarebbe potuto aspettare è poca cosa, ma i Friedkin passano all’incasso e sono comunque soldi, forse anche inaspettati.

Nicolò Zaniolo dopo un anno e mezzo torna in Italia e va all’Atalanta: da oggi, dopo le visite mediche di ieri, il colpo è ufficiale e l’operazione è stata fatta in prestito oneroso, 6,4 milioni di euro, e un diritto di riscatto fissato a 15,5 milioni.

In totale, quindi – secondo quanto riportato da calcio e finanza – la Dea potrebbe spendere 21,9 milioni per il cartellino del giocatori ai quali si devono aggiungere altri due di bonus.

Calciomercato Roma, i dettagli di incasso dopo l’ufficialità di Zaniolo

L’interrogativo, dunque, resta quello relativo all’incasso ufficiale da parte della Roma, alle prese con una campagna acquisti solitamente delicata e complicata per i motivi finanziari di cui ben noto, ma al contempo, anche questa volta, in grado di far intravedere i margini per la concretizzazione di nobili e importanti trattative.

Tra queste, figura sicuramente anche quellla per Federico Chiesa, che potrebbe vedere i giallorossi sborsare circa 20 milioni di euro. Una cifra rotonda e che, seppur ben lungi da quella dell’incasso derivante dalla cessione di Zaniolo, farà parte di un’estate che, sul fronte delle entrate, si appresta a far registrare un incasso non trascurabile per il ritorno dell’ex Inter in Serie A.

Il contributo di solidarietà previsto dalla Fifa permette ai giallorossi di avere 135mila euro, visto che lo hanno avuto nel proprio settore giovanile. Questa è la cifra più alta, perché anche la Fiorentina (105mila euro), l’Inter (30mila) e l’Entella (30mila), sorridono per questa operazione. Qualora, inoltre, l’attaccante venisse riscattato, alla Roma andrebbero altri 348.750 euro, per un totale di 483.750 euro.

Inoltre c’ anche un altro dato che riguarda solamente i giallorossi: nel momento in cui Zaniolo è andato al Galatasaray, l’allora general manager Tiago Pinto si è tenuto una percentuale sulla futura rivendita: in caso di cessione di Nicolò superiore ai 20 milioni di euro la Roma può incassare fino a 2 milioni, oppure il 20% sulla differenza del prezzo sopra i 16,5.