La Juve è già un ricordo: firma con la Roma nelle prossime ore

Dopo il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A, per la Roma di Daniele De Rossi ci sono delle belle novità che arrivano dal calciomercato.

Dopo il primo quarto di finale vinto dalla Spagna contro la Germania padrone di casa, da segnalare roventi polemiche nei confronti dell’arbitro inglese Taylor, in questi minuti si sta giocando la sfida tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Francia di Mbappé. Tuttavia, considerando anche la pessima spedizione dell’Italia di Luciano Spalletti, la luce dei riflettori dei media del nostro Paese è rivolta particolarmente sulle varie trattative di calciomercato.

Anche perché queste prime settimane di mercato estivo sono state già particolarmente vibranti. Tra le squadre che si sono messe più all’opera bisogna sicuramente inserire la Roma. Dopo l’ennesimo sesto posto, infatti, il club capitolino vuole rinforzarsi in maniera importante per riuscire a qualificarsi di nuovo per un’edizione della Champions League.

Florent Ghisolfi, nuovo direttore sportivo giallorosso, si è infatti messo subito all’opera per regalare a Daniele De Rossi dei calciatori che gli possano dare una mano a staccare il pass per la massima competizione europea per club. Proprio in questi minuti, infatti, è arrivata un’importante notizia per il tecnico.

Calciomercato Roma, Luigi Cherubini rinnoverà domani il proprio contratto fino al 2027: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Luigi Cherubini ha rinnovato fino al 2027 il proprio contratto con la Roma. La società giallorossa, dunque, ha blindato uno dei gioielli più importanti del suo settore giovanile.

La stessa Juventus, infatti, è stata molto vicina ad ingaggiare l’attaccante esterno che, però, continuerà la propria esperienza con la maglia del team capitolino. Dopo le incredibili prestazioni con la Primavera giallorossa, 24 gol e 20 assist in 72 partite stagionali, Luigi Cherubini domani metterà la firma sul suo nuovo contratto con la Roma, la quale si è spesa molto per chiudere l’accordo. La stessa Lina Souloukou, infatti, si è mossa in prima persona per trattenere il classe 2004.