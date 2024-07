Dalla Roma alla Juventus, botto Thiago Motta: mail già inviata

L’ultima idea per la Juventus porta dritti in casa Roma: la richiesta non è tardata ad arrivare e rischia di riscrivere le prossime strategie

Ancora Juventus-Roma. No, non ci stiamo riferendo soltanto all’incrocio che il primo settembre opporrà i giallorossi alla compagine di Thiago Motta all’Allianz Stadium. Allargando il discorso, infatti, è impossibile non prendere in considerazione gli ultimi roventi sbocchi in sede di calciomercato.

Federico Chiesa al centro dell’attenzione mediatica, ma non solo. Secondo quanto evidenziato da gazzetta.it, infatti, Giuntoli e Ghisolfi potrebbe sedersi al tavolo delle negoziazioni anche per un altro profilo. Alla ricerca di un vice Vlahovic all’altezza, infatti, i bianconeri avrebbero bussato alla porta della Roma per sondare la disponibilità dei giallorossi e di Abraham ad un eventuale trasferimento all’ombra della Mole. Un sondaggio esplorativo, in sostanza, per capire la fattibilità di un’operazione non impossibile ma ancora tutta da costruire. Che l’ex attaccante del Chelsea non sia considerato un incedibile da De Rossi non è un mistero. Così come è nota la volontà della Roma di non svendere un attaccante fino a pochi mesi fa considerato un centro importante attorno al quale costruire il nuovo progetto. D’altro canto la Juventus è chiamata prima a sfoltire ulteriormente un parco attaccanti che si appresta a salutare Moise Kean, per il quale è stato definito il passaggio alla Fiorentina.

Calciomercato Roma, la Juventus ha chiesto Abraham: i dettagli

Impegnata prima a sistemare un centrocampo che sarà rinforzato a stretto giro di posta con l’acquisto di Khephren Thuram, la Juventus considera Abraham un’occasione intrigante. Su espressa volontà di Thiago Motta, che lo considererebbe molto più di un semplice vice Vlahovic, i bianconeri hanno intanto cominciato ad avviare i primi contatti.

Che si possano creare i presupposti giusti per una vera e propria trattativa, non è data saperlo. La sostanziale convergenza di valutazione tra Chiesa ed Abraham potrebbe essere una traccia anche se al momento la Juve ha chiesto Abraham in prestito. No secco della Roma, disposta ad intavolare una trattativa solo a titolo definitivo. Già privo di Romelu Lukaku, il reparto offensivo della Roma si prepara a vivere un’estate densa di profondi cambiamenti. E chissà che la richiesta di informazioni di Giuntoli per Abraham non possa accelerare le trattative per Sorloth, balzato in pole position nella lista dei desideri di Ghisolfi.