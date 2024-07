Nuovo bomber Roma, annuncio UFFICIALE: firma congelata

Calciomercato Roma, attesa e annuncio UFFICIALE per il bomber. Due settimane decisive, ecco gli ultimi aggiornamenti

Continuano i lavori di ristrutturazione della rosa in quel di Trigoria, dove l’operato di Ghisolfi e colleghi è da tempo entrato nel vivo, pur impedendo di far registrare delle novità di grosso conto. Lo svolgimento dell’Europeo e la solita necessità di osservare parametri e paletti finanziari, infatti, impediscono di assistere ad un vero e proprio decollo del calciomercato, in casa Roma e non solo.

Tra le fila giallorosse, il modus operandi segue sempre la strada del compromesso tra l’anelito al miglioramento della rosa da parte di De Rossi e la costrizione entro determinati perimetri economici della società, alle prese per l’ennesima volta con un’estate senza introiti Champions League. Da tempo, però, si sa del maggiore margine di manovra concesso ai Friedkin nel corso di questo trimestre estivo che, soprattutto alla luce delle diverse esigenze palesate dalla rosa la scorsa stagione, lascia quantomeno intravedere i margini per assistere ad un periodo ricco di novità e cambiamenti.

Calciomercato Roma, David e l’annuncio UFFICIALE: attesa Lille

Tra i vari, ovviamente, figureranno quelli riguardanti la zona offensiva della squadra di De Rossi, che la passata stagione ha fatto affidamento soprattutto sulla caratura e il peso di Lukaku, oltre che sulla qualità di un Dybala, una delle anime principali della compagine capitolina quando in forma.

Non casualmente, dunque, l’attesa principale continua a riguardare in questa fase la disambiguazione del futuro del numero 21, parallelamente alla ricerca di una valida alternativa al belga, il cui ritorno in quel di Trigoria assume i caratteri quasi dell’utopia. Nessuno scenario, da questo punto di vista, potrà essere escluso, ma i tanti nomi accostati alla Roma proprio per il ruolo di ‘nuovo’ numero 9 sottintendono la frenetica ricerca condotta da Ghisolfi e colleghi anche per questo reparto.

I profili fin qui emersi rispondono ad una pluralità eterogena di situazioni finanziarie e contrattuali, oltre che tecnico-tattiche. Tra questi, in particolar modo, ha generato una certa curiosità Jonathan David, bomber canadese del Lille, in scadenza fra un anno. David, che in passato era finito anche nell’orbita di Milan e Napoli, si è espresso durante il podcast Strikers Corners.

“Attualmente sono ancora al Lille e impegnato in Copa America. Una volta conclusa, avrò una piccola pausa e tornerò a casa: ci saranno due settimane di tempo e cosa succederà dopo lo si vedrà. Valuterò se tornare al Lile oppure se andrò da altre parti. Le cose stanno così e ora come ora non saprei. Tutto procede alla giusta velocità, lo hanno visto tutti. Ci sono diversi club interessati a me, ma per ora aspetti che ci sia l’offerta del Lille. Poi, dovrò fare la scelta giusta, valutando i pro e i contro tra il lasciare o il restare“.