Nuovo colpo di scena Chiesa, Roma gelata e Serie A in totale attesa. Ecco le ultime sull’esterno della Juventus.

Il nome di Federico Chiesa continua ad essere uno di quelli in grado di generare le maggiori attenzioni mediatiche ed economiche nel corso di questa iniziale parentesi di calciomercato, alla luce dell’indiscutibile valore e, più in generale, di una posizione rispetto al mondo Juventus che, ormai da tempo, ha generato più che di un margine per assistere ad un allontanamento del numero 7 dal mondo bianconero.

Lo sanno bene diverse realtà, del nostro campionato e non solo, come ricordano i recenti e più che concreti interessamenti di una Roma che, sin da fine stagione, era stata annoverata nel corpo di squadre fortemente interessate a Chiesa, complice la necessità di apportare modifiche e nuovi strappi in attacco, con l’avallo totale di Daniele De Rossi. Lo storico numero 16, da tempo, vede nel figlio d’arte un nome da rilanciare dopo le parentesi non sempre continue degli ultimi anni in quel di Torino, dove contrattualmente è destinato a restare fino al 2025.

Calciomercato Roma, nuovo ribaltone chiesa: Serie A in stand by

Il cambio in panchina in casa Juventus e la visione di un Thiago Motta che, a differenza di Allegri, potrebbe non fare di lui un elemento centralissimo all’interno del progetto, sono stati alcuni dei sostrati in grado di reggere le tante ipotesi di separazione tra Chiesa e la Juventus.

La Roma, dal proprio conto, soprattutto nelle ultime ore, pareva essere la squadra più vicina al suo approdo, complici le ingerenze di Ramadani e il convincimento del diretto interessato. Gli ultimissimi aggiornamenti di Matteo Moretto, però, vanno in altra direzione: il giornalista di Relevo, infatti, parla di soluzioni italiane in stand by, con il calciatore intenzionato a prendersi del tempo per ponderare bene la decisione delicata sul proprio futuro.

La priorità, per ora, sarebbe quella di cogliere un’opportunità all’estero. Seguiranno aggiornamenti.