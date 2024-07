Nuovo ribaltone dopo l’annuncio: Roma in agguato

Per la Roma di Daniele De Rossi, di fatto, sono arrivati degli importanti aggiornamenti per un possibile colpo a sorpresa in sede di calciomercato.

In questi ultimi sette mesi, di fatto nella Roma dei Friedkin ci sono stati tanti cambiamenti. I due più importanti, ovviamente, sono stati quelli che hanno riguardato gli addii di Tiago Pinto e di José Mourinho. Il primo è stato sostituito da Florent Ghisolfi, mentre al posto dell’attuale allenatore del Fenerbahce è stato chiamato Daniele De Rossi.

Ma in casa Roma, di fatto, le novità non sono terminate qui, anzi. L’obiettivo primario della prossima stagione per la squadra giallorossa, infatti, sarà quello di tornare a terminare il campionato nelle prime quattro posizioni e, quindi, tornare a disputare un’edizione della Champions League.

Proprio per questo motivo, la Roma è molto attiva in sede di calciomercato. In queste prime settimane di questa campagna acquisti estivo, di fatto, tanti giocatori importanti sono stati accostati al club capitolino. Anche in queste ultime ore, infatti, sulla squadra giallorossa ci sono da segnalare delle ulteriori novità.

Calciomercato, nessun contatto tra la Roma ed il Monterrey per Esteban Andrada

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X dal giornalista ‘Willie Gonzalez‘, infatti, la Roma è in trattativa con l’estremo difensore argentino Esteban Andrada del Monterrey. Ma il club uruguaiano ha fatto sapere che, a differenza di quanto scritto da vari media nei giorni scorsi, non ha avuto nessun contatto con la squadra giallorossa, .

Esteban Andrada, il cui contratto con il Monterrey scadrà l’anno prossimo, potrebbe essere il designato dalla Roma per ricoprire il ruolo di vice Svilar. Rui Patricio, infatti, ha salutato su Instagram il team capitolino nei giorni scorsi. Nei prossimi giorni, dunque, sapremo sicuramente se Florent Ghisolfi prenderà o meno il portiere classe 1991.