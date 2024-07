Last minute Roma. Il mercato regala sogni spesso impossibili da realizzare. La nuova, e concreta, Roma di Florent Ghisolfi insegue concrete realtà.

Non regaliamo sogni ma solide realtà, era lo slogan di una famosa pubblicità. La nuova Roma del duo De Rossi-Ghisolfi ha messo da tempo sul tavolo quelle che sono le priorità. Adesso è il momento di rendere attivo il progetto su carta ed iniziare a far arrivare a Trigoria i nomi, ed i volti, che dovranno aumentare sensibilmente la qualità della formazione giallorossa. Senza inseguire sogni vani, ma profili concreti e funzionali al progetto.

Perché la Roma che verrà dovrà, per forza di cose, essere decisamente più performante e competitiva rispetto a quella vista durante la passata stagione. La cura Daniele De Rossi, iniziata a gennaio scorso, ha ridato energia ad una squadra che sembrava priva di forze, ed idee, durante la gestione di José Mourinho. Nonostante ciò non è arrivata la finale di Europa League e, soprattutto, è venuta a mancare la qualificazione alla prossima Champions League che, al di là del mero prestigio, avrebbe portato nelle casse della Roma denari importanti per una più incisiva, e consistente, campagna acquisti. Al momento il mercato giallorosso sta muovendo i suoi primi passi ma al raduno della Roma, che darà avvio alla nuova stagione, manca davvero poco.

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid rifiuta l’offerta del Chelsea per Omorodion

L’8 luglio è arrivato, ma a Trigoria non sono ancora arrivati i rinforzi richiesti da Daniele De Rossi. Il mercato chiuderà soltanto il 30 agosto, pertanto nessuna frenesia, ma obiettivi chiari da inseguire.

Romelu Lukaku ha salutato la Roma e forse lo rivedremo nel Napoli di Antonio Conte. Andrea Belotti si è accasato al Como, mentre anche Tammy Abraham è pronto a lasciare Trigoria. Il fronte offensivo giallorosso sogna Federico Chiesa, ma non soltanto. Occorre subito un numero nove che vada a sostituire il gigante belga. Per lungo tempo il nome di Samu Omorodion è stato presente nella lista di Ghisolfi. Il 20enne attaccante dell’Atletico Madrid, considerato un sicuro crack, è però profilo assai costoso.

Come ci informa thesun.co.uk, l’Atletico Madrid ha rispedito al mittente un’offerta del Chelsea pari a 42 milioni di sterline, circa 50 milioni di euro. I biancorossi di Spagna, per il gioiello, chiedono almeno 70 milioni di sterline, ovvero poco meno di 80 milioni di euro. Cifre impossibili per la Roma che infatti ha puntato le sue attenzioni altrove. L’obiettivo dichiarato, e forse più facile da acquisire, gioca sempre in Spagna, nel Villarreal, Trattasi di Alexander Sorloth, che ha una clausola rescissoria pari a 38 milioni di euro. Non sogni, ma solide realtà.