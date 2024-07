De Rossi gioca d’anticipo: appuntamento fissato

Giungono gustose indiscrezioni dal centro sportivo Fulvio Berdnardini, dove Daniele De Rossi e Ghisolfi stanno concependo la Roma del futuro

Mentre l’affare Chiesa monopolizza le attenzioni dei tifosi della Roma e il calciomercato prosegue imperterrito, pronto a riservare una serie di sorprese agli appassionati della massima lega italiana, giungono novità direttamente dal centro sportivo Fulvio Bernardini.

Le variabili in gioco in termini di restyling della rosa preannunciano divertimento assicurato sia in termini di mero calciomercato, che di risultato finale. La prossima stagione dei capitolini rappresenta senza dubbio alcuno uno dei test più delicati e decisivi della recente storia giallorossa, poiché dalla qualità del suo svolgimento dipendono svariati fattori in grado di influenzare direttamente l’avvenire della Roma.

È vero… DDR gode di un contratto pluriennale, ma in molti già ipotizzano che, in caso di clamorosa debacle, la proprietà statunitense non si farebbe scrupoli ad accompagnare il comandante di Ostia alle porte di Trigoria nel corso della stagione. Per ora però l’intenzione è quella di assecondare a pieno il progetto dell’ex capitano giallorosso, per cui Florent Ghisolfi sta lavorando in termini di rivoluzione dell’organico.

La rosa concepita da Tiago Pinto per andare incontro alle caratteristiche del sistema di gioco di José Mourinho poco si addice a quanto desiderato da DDR, il quale, nel corso degli scorsi giorni, ha analizzato con cura le priorità da considerare, sia per quanto concerne gli affari in entrata che quelli in uscita. Ecco l’ultima novità da Trigoria.

De Rossi anticipa il raduno a Trigoria

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il rientro dalla pausa degli allenamenti giallorossi sarebbe stato anticipato da De Rossi, il quale avrebbe spostato il raduno a Trigoria da lunedì a domani.

L’appuntamento è fissato alle 17 di lunedì, con tutta la prima squadra (esclusi naturalmente quegli elementi impegnati in competizioni con le rispettive nazionali) e svariati giovani, richiamati per acuire lo spirito di coesione e dormire all’intero del centro sportivo. Una mossa che non solo manifesta l’evidente volontà di dare il massimo da parte di DDR, ma che permetterà anche di sfruttare a pieno la mattinata di lunedì.