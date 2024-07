Enigma Chiesa, maxi affare Juve-Roma: Giuntoli trova la chiave

Dai dubbi riguardanti il futuro di Chiesa all’idea di una trattativa allargata con la Juventus: le ultime sulle strategie della Roma

Quella che sta per chiudersi è stata una settimana piuttosto importante nell’economia della sessione estiva di calciomercato della Roma. Sia in entrata che in uscita i giallorossi si sono mossi con la volontà di imprimere la svolta decisiva alle tante trattative impostate nelle loro linee essenziali.

Sebbene non sia ancora arrivato il tempo delle firme, ad esempio, avanza la trattativa con il Rennes per Le Fée. In attesa di sviluppi sul pacchetto arretrato, i giallorossi intanto continuano a monitorare con attenzione la situazione riguardante Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Juventus è il primo nome fatto da De Rossi per puntellare un organico che necessita di imprevedibilità, spunti e spirito di iniziativa. Nonostante l’apertura di Giuntoli a trattare la cessione dell’ex gioiello della Fiorentina, però, la Roma ha ancora affondato il colpo in maniera convinta. A dispetto delle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, infatti, i giallorossi non sembrano avere in pugno il figlio d’arte per il quale, però, proseguono i contatti.

Calciomercato Roma, da Abraham a Chiesa: intreccio allargato con la Juventus

Nelle scorse ore, ad esempio, è andato in scena un summit tra Giuntoli e l’entourage di Chiesa per fare il punto della situazione. Un incontro che, però, non ha fatto registrare significativi passi in avanti. Contemporaneamente è circolata l’indiscrezione, sempre più convinta, di un interessamento della Juventus per Tammy Abraham.

L’attaccante inglese della Roma non è considerato incedibile da Ghisolfi che, però, fino a questo momento ha manifestato l’intenzione di privarsi del suo attaccante solo a titolo definitivo. Dal canto suo, invece, la ‘Vecchia Signora’ avrebbe chiesto il prestito del calciatore, aggiungendo al massimo la possibilità di un diritto di riscatto. A riferirlo è la ‘Gazzetta dello Sport’ che si chiede se Chiesa possa o meno diventare una chiave per facilitare la trattativa Abraham-Juventus. Uno scenario, questo, da monitorare con estrema attenzione. In questo momento, infatti, Chiesa vuole prendersi del tempo per ragionare sul suo futuro e smaltire la delusione per un Europeo nel quale non si è ritagliato un ruolo da protagonista.

D’altro canto la Juve non vuole correre il rischio di perdere a zero tra un anno il suo jolly offensivo. Ecco perché una separazione sembra configurarsi come l’opzione più probabile. Pur non chiudendo all’ipotesi Roma, Chiesa sta inoltre valutando se ed eventualmente in che modo possano aprirsi le porte della Premier (Chelsea e Liverpool su tutti) e in Bundesliga (Bayern Monaco). Il nodo, come evidenziato da ‘Il Messaggero’, resta sempre quello relativo all’ingaggio: a certe cifre, infatti, la Roma non intenderebbe spingersi. Un gioco di scacchi, di mosse e di contromosse, in sostanza, che si è arricchita di una nuova pedina: Tammy Abraham. Seguiranno aggiornamenti.