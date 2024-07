Ha già detto sì alla Roma: trovato il sostituto di Chiesa

In queste ultime ore, di fatto, per la Roma di Daniele De Rossi sono arrivate delle importanti novità in sede di calciomercato.

La Roma sa da mercoledì scorso chi sfiderà alla prima giornata di campionato, ovvero il Cagliari di Davide Nicola. Gli uomini di Daniele De Rossi, quindi, inizieranno la prossima Serie A dalla trasferta insidiosa in Sardegna. Dopo la sfida contro i rossoblù, il sorteggio della Lega Calcio ha regalato ai capitolini la sfida casalinga contro l’Empoli ed il big match prima della sosta per gli impegni delle nazionali contro la Juventus di Thiago Motta .

Il team guidato da Daniele De Rossi, dunque, dovrà farsi trovare pronto per queste gare che, al netto di quella allo Stadio Olimpico contro l’Empoli, sulla carta portano con loro più di qualche insidia, specialmente quella con la Juventus. La Roma, quindi, dovrà cercare di compiere gli acquisti più importanti di questa sessione estiva di calciomercato prima dell’inizio del prossimo campionato.

Proprio per questo motivo, Florent Ghisolfi ha accelerato varie trattative in cui la Roma è impegnata. Per la squadra di Daniele De Rossi, infatti, ci sono delle importanti novità di calciomercato.

In attesa di Chiesa, la Roma ha raggiunto l’accordo con Riquelme dell’Atletico Madrid

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport, dopo aver raggiunto l’accordo con la Roma, Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid è infatti in attesa di qualche news da parte del club italiano. L’esterno destro, di fatto, ha già raggiunto un’intesa con Ghisolfi sulla base di 1,4 milioni di euro a stagione.

La Roma, dunque, è in attesa prima di muovere l’ultimo passo per Riquelme. Florent Ghisolfi, infatti, non ha fretta per chiudere l’esterno spagnolo per due motivi: Federico Chiesa (primo obiettivo capitolino) e la richiesta di 30 milioni di euro dell’Atletico Madrid. Il club capitolino, di fatto, vuole capire la fattibilità dell’affare che porterebbe all’arrivo del giocatore della Juve prima di compiere un investimento importante per il ‘Colchoneros’.