Il Milan prima, la Roma poi. Il mercato inizia già a regalare le prime grandi emozioni. Dietro l’Inter campione è iniziata la bagarre.

La sessione di calciomercato, che ha aperto ufficialmente i suoi battenti il 1° luglio scorso, rischia di diventare la più interessante degli ultimi anni. L’Inter ha dominato l’ultimo campionato ed ha già assestato colpi che rendono ancora più completa la sua già ultra competitiva rosa.

Il resto del mondo del calcio italiano non vuole. però, rimanere a guardare. Per impedire la nascita di un dominio nerazzurro le altre grandi del calcio italiano si stanno attrezzando. Progetti ambiziosi caratterizzano la Roma, la Juventus, il Napoli ed il Milan. Tranne la compagine capitolina, che ha confermato in panchina Daniele De Rossi, le altre ‘grandi’ del calcio italiano hanno intrapreso percorsi alternativi ingaggiando nuovi tecnici. Thiago Motta alla Juventus, Antonio Conte al Napoli e Paulo Fonseca al Milan rappresentano il nuovo che avanza. Il Milan arriva da un secondo posto che ha assicurato la partecipazione alla prossima Champions League ma di certo non ha soddisfatto la dirigenza rossonera che ha infatti chiuso il rapporto con Stefano Pioli. A Paulo Fonseca si chiede di più. Di ritornare a lottare, fino all’ultima giornata, per il tricolore. La compagine rossonera non ha bisogno di rivoluzionare la sua rosa, ma di puntellarla con interventi mirati, ma di assoluta qualità. A partire dalla scelta del futuro centravanti.

Il Milan e la Roma si sfidano per Alexander Sorloth

Il sogno Joshua Zirkzee sembra allontanarsi sempre di più da Milanello. Va bene il saldo della clausola da 40 milioni di euro da assicurare al Bologna, ma i 15 milioni di commissioni sono inaccettabili per il club di Gerry Cardinale.

I rossoneri guardano altrove e hanno individuato un obiettivo da tempo nei radar della Roma. Quasi non bastasse una simile concorrenza per il Milan fichajes.net ha tenuto a precisare come anche l’Atletico Madrid abbia puntato i suoi fari su un gigante di 194 centimetri: Alexander Sorloth. L’attaccante, classe 1995, nato tra i fiordi norvegesi, milita nella Liga, nel Villarreal. La sua ultima, e positiva stagione in terra iberica, ha fatto sì che i tre top club posassero gli occhi su di lui. In vista di una sempre più probabile cessione il Villarreal ha posto sul suo attaccante una clausola rescissoria da 38 milioni di euro. Nessuno sconto in vista. Per alcuno. Chi vorrà Alexander Sorloth dovrà versare interamente la somma stabilità dal club iberico. La sfida per l’attaccante norvegese è ufficialmente aperta.