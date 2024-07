No stop per Chiesa, la Roma e il grande alleato: la svolta arriva così

Sono ore frenetiche sul fronte legato a Federico Chiesa. Tra smentite e dietrofront, impazzano le voci di mercato sul gioiello della Juventus

Erano attesi nuovi sviluppi sul fronte Chiesa una volta che si fosse chiusa la parentesi degli Europei per l’Italia e lo scenario sta facendo effettivamente registrare scenari importanti. Nelle ultime ore è andato in scena a Milano un incontro tra l’entourage del calciatore e Cristiano Giuntoli per fare il punto della situazione e aggiornarsi sulle prossime mosse.

Un summit esplorativo che sostanzialmente non ha portato a sbocchi concreti. Nelle ore scorse, però, il profilo dell’esterno offensivo della Juventus è stato accostato con sempre più forza alla Roma. Non è un caso che i giallorossi nelle scorse settimane abbiano già avuto un contatto diretto con l’entourage del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. Memorizzate le richieste della Juventus, disposta a ridimensionare le sue richieste che al momento si attestano sui 30 milioni di euro (eventualmente con un’offerta che, tra parte fissa e bonus arriverebbe a quota 25 milioni di euro) alla Roma spetta ora il compito più complicato: l’intesa totale con il calciatore.

Calciomercato Roma, nessuna chiusura imminente per Chiesa

Una situazione in sostanza ancora tutta da definire, come riferito da Eleonora Trotta. Allo stato attuale della situazione, infatti, non risulterebbero chiusure imminenti nella trattativa Chiesa-Roma.

A risultare determinante, come già anticipato in precedenza, sarà proprio la volontà del calciatore. Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2025, l’esterno azzurro si sta prendendo del tempo per valutare il suo futuro. Variabile, quella temporale, che la potrebbe aiutare le parti anche a strappare un prezzo più basso. Il rischio per i bianconeri sarebbe quello di ritrovarsi in casa un calciatore a meno di un anno dalla scadenza e con un rinnovo di fatto congelato. Dal canto suo la Roma ha alzato il pressing per fissare contorni per saldi ad un’operazione, però, ancora tutta da scrivere. Contatti frequenti tra la parti ma ancora nessuna chiusura all’orizzonte: si attendono nuovi sviluppi.