Osimhen sblocca la Roma: il maxi scambio è un ‘regalo’ a De Rossi

Osimhen sblocca la Roma: il maxi scambio che i Blues stanno mettendo in piedi è un regalo (o quasi) per De Rossi. La situazione

Ci sarà un enorme movimento di attaccanti nelle prossime settimane. E anche la Roma è impegnata alla ricerca del bomber che dovrà sostituire Lukaku. L’obiettivo al momento sembra chiaro, Alexander Sorloth del Villarreal: ha una clausola di 38 milioni di euro ma si potrebbe trattare e chiudere a un po’ di meno. Vedremo.

Di certo Lukaku non resterà al Chelsea. I Blues lo hanno messo sul mercato e secondo le informazioni che sono state riportate da Team Talk, hanno in mente di inserirlo in un mega scambio per scippare un altro attaccante della massima serie italiana: parliamo di Osimhen, anche lui ormai con i giorni contati al Napoli. Sul nigeriano si sono mosse oltre che le big inglesi anche il Psg, ma al momento l’opzione più plausibile è quella che porta direttamente a Stamford Bridge.

Calciomercato Roma, il maxi scambio libera De Rossi

E cosa dice Team Talk? Parla come detto di uno scambio incredibile che al Napoli potrebbe anche fare bene. Oltre al cartellino di Lukaku – che verrebbe valutato sui 25-30 milioni di euro – i londinesi potrebbero mettere sul piatto anche un altro tesserato: o Casadei, ex Inter, oppure Chalobah, con il primo, l’italiano, che sembra comunque essere il maggiore indiziato per entrare in questa operazione.

A tutto questo, visto che il cartellino dell’azzurrino dovrebbe essere valutato dai 15 ai 20 milioni di euro, si dovrebbe aggiungere una cifra cash che si potrebbe aggirare intorno ai 50 milioni. In questo caso si arriverebbe a 90, più o meno, e il Napoli dovrebbe leggermente abbassare le proprie pretese che al momento, dicono da quelle parti, si aggirano intorno ai 100milioni. La sensazione è che la soluzione possa essere dietro l’angolo e si potrebbe chiudere a metà strada. E la Roma come potrebbe entrare in tutto questo? Spiegato: il Chelsea in questi giorni ha anche sondato Omorodion e David, altri due giocatori che interessano ai giallorossi che se non dovessero riuscire ad arrivare a Sorloth potrebbero rimettere nel mirino. Anche se non sono mai usciti dal mirino.