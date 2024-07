Addio UFFICIALE alla Roma: ha già trovato un nuovo club

Giunge l’ufficalità in merito ad uno dei primi affari in uscita della Roma di Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi

La sessione estiva del calciomercato è ormai entrata nel vivo e la Roma di Daniele De Rossi, prima di iniziare a piazzare la necessaria quantità di colpi in entrata, dovrà necessariamente fare ordine e comprendere quali elementi è disposta a perdere per far spazio agli innesti previsti.

Le velleità tecnico-tattiche di Daniele De Rossi, seppur acerbe, sono ormai rinomate e così i ruoli in cui è urgente individuare le pedine da aggiungere allo scacchiere giallorosso.

Il risultato, almeno in termini ipotetici, dovrà allontanarsi con convinzione da quanto compiuto da Tiago Pinto sotto l’influenza di José Mourinho e, in tal senso, alcuni dei pilastri della Roma di Mou stanno abbandonando Trigoria, così da rendere realtà quel tanto chiacchierato restyling che i tifosi capitolini attendono da svariato tempo. Pochi minuti fa è tuttavia giunta una notizia che potrebbe non fare particolarmente piacere ad alcune frange della tifoseria giallorossa.

Llorente dice addio a Roma: contratto pronto con il Real Betis

Ebbene sì… dopo svariate voci di corridoio e altrettante speculazioni è giunta l’ufficialità in merito all’addio di Diego Llorente dalla città eterna. L’annuncio da parte del calciatore è avvenuto direttamente sui suoi canali social, dove il difensore spagnolo ha pubblicato un commovente tributo alla propria esperienza giallorossa.

Dunque niente riscatto dal Leeds, che chiedeva appena 5 milioni di euro per acquisire a titolo definitivo il cartellino del talentoso classe ’93, il quale, grazie alle doti fisiche e all’invidiabile intelligenza difensiva, si era conquistato la stima della tifoseria giallorossa (cosa non da poco come ben sappiamo).

A pochi minuti dal post di addio pubblicato dallo spagnolo è giunta sul profilo X(Twitter) di Fabrizio Romano la conferma dell’affare Llorente-Real Betis. Secondo il noto giornalista si è chiuso un accordo per un contratto quadriennale per un costo del cartellino intorno ai 3 milioni di euro.