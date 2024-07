Altro che Juventus: firma UFFICIALE con la Roma

Tutto lasciava presagire all’accordo totale tra le parti: è arrivato anche il comunicato ufficiale della Roma che ha suggellato l’affare

A Trigoria si ritorna a sudare. Anticipato l’inizio del raduno, Daniele De Rossi si è ritrovato con i suoi ragazzi nel centro tecnico “Fulvio Bernardini” per iniziare a muovere i primi passi in vista dell’inizio della stagione. Sebbene il gruppo non sia ancora al completo per l’assenza di molti Nazionali, i prossimi giorni rappresenteranno un autentico banco di prova.

Nella lista dei calciatori che prenderanno parte al primo segmento della preparazione estiva figura anche il nome di Luigi Cherubini. Con una nota apparsa sui propri profili ufficiali, il club ha infatti annunciato la firma del contratto del classe 2004 che dunque prolungherà la sua esperienza nella Capitale. Accostato con veemenza alla Juventus nel corso della scorsa sessione invernale di calciomercato, Cherubini sembrava essere ad un passo dal Frosinone fino a qualche settimana fa. Poi la svolta a sorpresa e il nuovo dietrofront, che ha portato il calciatore a sposare nuovamente il progetto giallorosso. La scelta di Daniele De Rossi di inserirlo nella lista dei calciatori della prima parte del raduno è un ulteriore segnale lanciato in questa direzione. La Roma vuole puntare forte su Cherubini: la nuova firma sul contratto ne è una testimonianza tangibile.