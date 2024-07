Botto Roma, fumata bianca vicinissima: ultimo rilancio decisivo

L’offerta è stata ritoccata al rialzo per provare a venire incontro alle esigenze del club. Mancano gli ultimi dettagli per la chiusura definitiva

Anticipata la data del raduno a Trigoria, la Roma di Daniele De Rossi scalda i motori in vista di un inizio di stagione nella quale i giallorossi sono chiamati a fornire risposte convincenti sotto tanti punti di vista. Intanto l’area mercato capitolina è al lavoro per rimodulare con oculatezza un organico che necessita di ulteriori rinforzi in settori del campo non banali.

Tralasciando almeno per un momento l’evolvere della situazione legata a Federico Chiesa, la Roma ha stretto i tempi per Enzo Le Fée. Dopo i primi contatti esplorativi i giallorossi hanno aumentato il pressing per il centrocampista del Rennes. Ghisolfi aveva fatto recapitare al club francese una prima offerta da 15 milioni di euro, poi ritoccata al rialzo per arrivare a quota 20 milioni. I contatti degli ultimi giorni hanno posto le premesse per l’ulteriore rilancio della Roma che, stando a quanto riferito da “Il Tempo”, con l’ultimo rilancio si sarebbe spinta oltre i 20 milioni complessivi. Stando così le cose, la distanza tra richiesta ed offerta sarebbe stata sostanzialmente annullata con le parti che sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli di una trattativa ormai delineata. La linea del traguardo è sempre più vicina: dopo aver riscattato Angelino, la Roma si appresta a definire anche l’operazione Le Fée. Sarà il jolly di proprietà del Rennes a rimodulare una mediana per la quale si prospetta un’estate densa di profondi cambiamenti.