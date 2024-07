Calciomercato Roma, chiamata De Rossi: clausola da 15 milioni

Emergono nuovi dettagli in merito ad uno dei nomi che De Rossi avrebbe proposto a Florent Ghisolfi per il restyling della Roma

Sarà lungo e impegnativo il lavoro che Florent Ghisolfi dovrà compiere nel corso della sua prima sessione di mercato da direttore tecnico della Roma, a causa della sorprendente quantità di partenze previste e, dunque, degli altrettanti colpi in entrata da confezionare entro il 30 agosto.

Il restyiling dell’organico giallorosso sarà profondo e si svilupperà intorno alle richieste avanzate da Daniele De Rossi in fase di colloquio con il nuovo direttore tecnico francese, il quale sarà costretto a smantellare dalle fondamenta quanto assemblato da Tiago Pinto sotto indicazione di José Mourinho.

Le velleità tecnico-tattiche manifestate da Daniele De Rossi nel corso della breve esperienza sulla panchina giallorossa differiscono con convinzione da quelle dello Special One, a causa di un approccio sensibilmente più votato alla fase offensiva.

La gran quantità di partenze in atto costringerà Ghisolfi e Ricchio a ricercare i rispettivi sostituti e, oltre ai contatti d’oltralpe, sarà possibile attingere dalla gremita rete di conoscenze composta nel corso degli anni da Daniele De Rossi. Ecco che, in tal senso, emergono novità in merito ad uno dei profili segnalati dal Comandante di Ostia.

Esteban Andrada, ecco la clausola da 15 milioni

Negli scorsi giorni vi abbiamo riportato le segnalazioni effettuate da DDR in merito al possibile sostituto di Rui Patricio, che dovrà quindi fungere da vice Svilar. Il nome in questione è quello di Esteban Andrada, il quale ha condiviso lo spogliatoio di De Rossi nel corso della breve esperienza consumata tra le fila del Boca Juniors.

L’estremo difensore classe ’91 è attualmente un calciatore del Monterrey Soccer Club, ovvero una delle realtà più rilevanti della massima lega messicana, ma l’interesse manifestato da DDR potrebbe rendere davvero difficile il rinnovo con la società messicana, con cui l’argentino ha un contratto fino al 2025.

Recentemente Mario F.Garcia Jr. ha specificato sul suo account X(Twitter) come sul cartellino di Andrada penda una clausola da ben 15 milioni di dollari, ma non è detto che i messicani si precluderanno la possibilità di trattare con i capitolini.