Calciomercato Roma, epurazione UFFICIALE: affare ‘scontato’ in Serie A

Emergono nuovi sviluppi potenzialmnete decisivi in merito ad uno dei calciatori che caratterizzeranno il calciomercato della Roma di De Rossi

La profonda rivoluzione che Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi dovranno compiere, per tentare di riportare quantomeno in zona Champions la Roma, si prepara ad entrare nel vivo ma, prima di iniziare a mettere nel carrello gli innesti che formeranno la nuova rosa giallorossa, il nuovo direttore tecnico francese dovrà necessariamente svuotare Trigoria degli esuberi, così da liberare gli slot necessari all’approdo di nuovi elementi.

Il restyling dell’organico concepito e assemblato da Tiago Pinto per andare incontro alle richieste di José Mourinho impegnerà Ghisolfi e Ricchio dal primo all’ultimo giorno del calciomercato, anche e soprattutto a causa della gran quantità di pedine che dovranno abbandonare definitivamente lo scacchiere giallorosso.

Difatti non vi sono zone del campo a cui i giallorossi possono guardare senza riflettere su possibili ricambi, con particolare attenzione al reparto offensivo e a quello difensivo. In particolar modo quest’ultimo sarà protagonista di numerose operazioni, visto l’addio di Leonardo Spinazzola, il rientro a Vinovo di Dean Huijsen, il mancato riscatto di Rasmus Kristensen e la probabile partenza di Chris Smalling e Rick Karsdorp. A ciò si aggiunge un’operazione che, probabilmente, in molti si erano persino dimenticati.

Kumbulla fuori dalla rosa della Roma: il Parma lo mette nel mirino

Parlando proprio della fase difensiva, iniziano ad emergere con evidenze le priorità di Daniele De Rossi, il quale ha composto al fianco di Florent Ghisolfi un’accurata lista degli elementi sacrificabili. Nell’elenco spicca il nome di Marash Kumbulla, ovvero uno di quei calciatori su cui, al tempo, lo Special One puntò con convinzione, ma che oggi, dopo il grave infortunio e il controverso rientro sul campo con la maglia del Sassuolo, non figura più tra le priorità dei giallorossi.

Il lasso di tempo in cui la Roma lo ha spedito in prestito, per rendere più graduale e morbido il rientro dal grave infortunio, non ha generato i frutti sperati, a causa di prestazioni poco soddisfacenti. Adesso, con un contratto che scadrà nel 2027, Kumbulla non compare più nell’elenco dei calciatori che compongono la rosa giallorossa e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Parma starebbe monitorando da vicino la possibilità di acquisirne il cartellino.