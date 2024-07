Chiesa dopo Kean: maxi operazione Juventus

Chiesa dopo Kean, la Juve è pronta alla maxi operazione in uscita per arrivare all’obiettivo di mercato. Ecco la situazione che si sta creando adesso

Sono giorni caldi, decisivi, per il futuro di Federico Chiesa. Ieri sera vi abbiamo raccontato di come la Roma ha praticamente dato un ultimatum al giocatore: deve decidere in fretta, altrimenti il club andrà ovviamente a prendere altri elementi che possano aiutare Daniele De Rossi nella prossima stagione.

Una stagione che inizierà ufficialmente domani, con il primo allenamento, ma già questo pomeriggio i convocati si ritroveranno a Trigoria, dormiranno insieme, per essere poi subito pronti a iniziare a sudare. Dovrebbe e potrebbe essere anche il giorno di Le Fée: il Rennes ha ormai mollato la presa e Ghisolfi ha affondato portando a 20milioni di euro l’offerta. Insomma, ci siamo.

Chiesa, la decisione della Juventus

Ma rimane ovviamente vivo Chiesa. E, le ultime novità, ce le dà Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta dello Sport che segue i bianconeri, che parla di “giorni decisivi. La Juve potrebbe fare uno sconto alla Roma, come ha fatto con la Fiorentina per Kean, se i tempi dell’affare fossero brevi, al fine di reinvestire subito su Koopmeiners. L’entourage del calciatore resta vigile anche all’estero”.

Ecco quanto spiegato dal giornalista, che quindi cerca di fare chiarezza sul quadro che si è creato attorno a Chiesa proprio nelle ultime ore. E se ancora Chiesa non ha deciso cosa fare, o per meglio dire non ha deciso se accettare l’offerta della Roma, in tutto questo una cosa è certa: il tempo di Federico Chiesa alla Juventus è ormai finito, con Motta che non lo ritiene indispensabile, e con Giuntoli che è pronto ad accontentare in tutto e per tutto le richieste del proprio tecnico.