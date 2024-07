Dal Napoli alla Roma: ritorno di fiamma e decisione già presa

Dal Napoli alla Roma: decisione già presa e ritorno di fiamma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continua la fase di ricerca e valutazioni in casa Roma, dove si registra il massiccio quanto importante lavoro di Ghisolfi, che, dallo scorso mese, è impegnato nella conduzione di un calciomercato che dovrà assicurare alla Roma la possibilità di rispettare tutta una serie di parametri e aspetti. Da un lato, come noto, sarà importante osservare le regolare del Fair Play Finanzario, divenute meno restrittive rispetto agli scorsi anni, ma pur sempre incombenti nel margine di manovra concesso alla società dei Friedkin.

Dall’altro, bisognerà assecondare le ben mirate e precise richieste di Daniele De Rossi, la cui squadra dovrà rispettarne visioni e idee tecnico-tattiche, ai fini di un percorso triennale prossimo al suo inizio definitivo. I ruoli da plasmare e aggiustare restano numerosi e, al netto delle tante voci e accostamenti per la regione avanzata di campo, va segnalata anche la vicenda relativa alla difesa, dove non pochi cambiamenti potrebbero verificarsi a stretto giro.

Calciomercato Roma, strada tracciata Lenglet: ci sono anche Napoli e Bologna

L’ossatura principale pare destinata ad essere costituita da Mancini e Ndicka, con uno Smalling ormai ben lungi dalla centralità e dalla continuità di rendimento di un tempo. Parallelamente, va segnalato come l’attuale situazione Llorente costringa ulteriormente gli addetti ai lavori a imbattersi in una serie di operazioni che comprendano anche l’apporto di modifiche tra le retrovie.

Lo spagnolo, come noto, ha salutato ufficialmente il club, al termine di un’esperienza in prestito di un anno e mezzo e conclusasi con il mancato riscatto definitivo dal Betis. Ben presto spiegata, dunque, la ragione dei diversi accostamenti, soprattutto in questa fase, di giocatori che possano corroborare le qualità di una difesa necessariamente da implementare, anche da un punto di vista numerico.

Uno dei nomi più interessanti di questa fase parrebbe poter essere Clement Lenglet, la cui posizione al Barcellona, dopo il prestito all’Aston Villa, continua ad essere di marginalità. Secondo Sport.es, la squadra più attiva sulle sue tracce resta il Napoli, al netto della presenza di un Bologna che, per arrivare al suo ingaggio, dovrebbe ricevere un aiuto economico sullo stipendio da parte dei blaugrana, oltre che da parte dello stesso giocatore con rinuncia ad una porzione di guadagno annuale.

La medesima fonte ha parlato anche della stessa Roma, sottolineando come, però, i giallorossi, pur rappresentando una soluzione interessante per Lenglet, paiano preferire tipologie di profili più giovani rispetto al ventinovenne. Seguiranno aggiornamenti.