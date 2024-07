Inter-Juve, ritorno di fiamma choc: firma da 25 milioni

Nuovo scenario di calciomercato a sorpresa sull’asse Juve – Inter. Il tecnico lo mette alla porta e regala un assist decisivo al ritorno di fiamma, servono 25 milioni per la fumata bianca.

Sono tra le squadre più attive sul calciomercato estivo della Serie A ed ora Juve ed Inter possono sfidarsi a sorpresa per un gran ritorno. Nuovo scenario alle porte per il clamoroso ritorno nel campionato italiano e sfida da 25 milioni di euro per Thiago Motta e Simone Inzaghi. I due club, che danno vita al Derby d’Italia in Serie A, si stanno muovendo con decisione con un accento sul pacchetto di centrocampo, ma continuano a sondare il mercato anche a caccia di occasioni sulle corsie esterne in vista della prossima stagione.

Le grandi manovre di Inter e Juve si sono concentrate a centrocampo in questa prima fase di calciomercato estivo. I nerazzurri nelle scorse ore hanno ufficializzato il colpo Piotr Zielinski a parametro zero. Il centrocampista polacco è arrivato alla squadra di Simone Inzaghi dopo la scadenza di contratto con il Napoli. Giuseppe Marotta, neo presidente della squadra lombarda, ha messo a segno un altro colpo gratis, come sua consuetudine. Ha invece ideato una formula creativa Cristiano Giuntoli, che ha chiuso col maxi scambio il colpo Douglas Luiz dall’Aston Villa. Ora i due club possono sfidarsi per un clamoroso ritorno in corsia.

Clamoroso ritorno per Juve e Inter: Mendes ha proposto Joao Cancelo

Fari puntati sul portoghese Joao Cancelo, il terzino classe ’94 è esploso nelle esperienze in Serie A, prima all’Inter poi nella Juve. Ora il Barcellona lo ha rispedito al Manchester City, che lo ha messo sul mercato dando mandato a Jorge Mendes di trovargli una sistemazione.

Ed il procuratore portoghese, secondo quanto scrive la Stampa, avrebbe proposto il suo assistito sia alla Juve che all’Inter. Il City si attende un’offerta da 25 milioni di euro per cedere il laterale lusitano in via definitiva.