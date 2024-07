Milan e Napoli a mani vuote: il bomber vola nella capitale

Ecco le ultime su uno degli obiettivi offensivi più chiacchierati in Serie A nelle scorse settimane. Accordo trovato per il bomber

Il calciomercato della massima lega italiana è pronto a riservare divertimento e sorprese a tifosi e appassionati nostrani, i quali si aspettano novità in grado di garantire una stagione sensibilmente più intrattenente per quanto concerne la lotta scudetto.

Tutte le storiche rivali dell’Inter sono attualmente impegnate nel ricostruire dalle fondamenta i rispettivi progetti, come il cambio di allenatore di Milan, Juventus, Napoli, Roma e Lazio fa intendere senza particolari sforzi.

I club appena citati non hanno alcuna intenzione di permettere nuovamente alla corazzata nerazzurra di danzare spensieratamente tra le macerie del resto della Serie A e, perché ciò non accada, sarà necessario sfruttare fino in fondo la sessione di mercato in corso.

Ogni club ha le proprie urgenze e, se la Juventus di Motta può evitare di concentrarsi sulla ricerca di un centravanti (vista la presenza di Susan Vlahovic), Milan, Roma e Napoli non possono esimersi dalla feroce caccia al proprio attaccante di punta. Ecco le ultime su un obiettivo condiviso dalle tre società.

Jonathan David ha trovato l’accordo con il Chelsea

Colui che nel corso delle scorse settimane ha caratterizzato gran parte dei colloqui consumatisi all’interno dei centri sportivi di Roma, Napoli e Milan risponde al nome di Jonathan David, ovvero uno dei giovani talenti più lucciacanti dell’attuale panorama calcistico europeo.

Nel corso della stagione appena conclusasi il canadese ha confezionato ben 19 marcature e quattro assist in 34 presenze con il Lille. Numeri che hanno attirato mezzo continente e, di conseguenza, hanno fatto lievitare il prezzo di un calciatore in grado di ricoprire svariati ruoli in fase offensiva.

David abitualmente ricopre il ruolo di punta centrale, ma i “soli” 180 centimentri di altezza (nel calcio contemporaneo sono tendenzialmente pochi per un centravanti) gli garantiscono un’invidiabile agilità palla al piede, che gli ha permesso di ritrovarsi più volte a spaziare nel reparto offensivo.

I numeri e la qualità del classe 2000 hanno dunque attirato alcune società della lega più ambita al mondo, dove in particolare il Chelsea si è dimostrato intenzionato ad affondare il colpo. Difatti, come riportato da football.london, i blues avrebbero già chiuso un accorso ufficioso con l’attaccante, che, anche a causa del contratto in scadenza a giungo 2025, andrebbe via dal Lille per una cifra intorno ai 20 milioni di sterline.