Non solo Le Fée, nuovo sprint Roma. Il mercato dei giallorossi si è avviato in maniera decisa. Ad affare segue affare. E la Roma va.

Il calciomercato è così. Rimane silente per intere giornate, in attesa poi di uno squillo di tromba che fa destare tutti. Quando meno se lo aspettano. La Roma è presente sul mercato, checché se ne dica e nonostante non manchi mai qualcuno che faccia notare i numerosi affari conclusi altrove dinanzi al nulla, o quasi, della formazione giallorossa.

La trattativa Friedkin-Everton se è stata accolta con somma soddisfazione oltre Manica, sulle rive del Tevere ha provocato un’orticaria fastidiosa e prolungata. Il popolo giallorosso teme una fuga della proprietà americana o, quantomeno, una minore attenzione verso le vicende della società giallorossa. I Friedkin vogliono smentire con i fatti questi oscuri presagi. E non c’è maniera migliore per allontanare spettri di qualsivoglia natura che intervenire decisamente sul mercato, sul fronte degli acquisti. Florent Ghisolfi è pronto, infatti, a sferrare un colpo. La Roma è ormai vicinissima a chiudere una trattativa e a portare in giallorosso un giocatore che il giallorosso lo ha già addosso.

Calciomercato Roma, da un giallorosso ad un altro: contatti per Gallo

Una società giallorossa, la Roma, in continuo contatto con un’altra società giallorossa, il Lecce. La trattativa è tutta incentrata sul terzino sinistro dei salentini, Antonino Gallo.

La conferma ci arriva direttamente da Francesco Oddo Casano: “Per la fascia mancina sale la candidatura di Antonino Gallo del Lecce. La Roma ha già il sì del giocatore, possibili sviluppi su accordi tra i due club nei prossimi giorni“. Probabilmente occorreranno 8-9 milioni di euro per la positiva conclusione della trattativa.

Facile immaginare quanto importante, e persuasiva, possa essere l’opera di Guillermo Giacomazzi in tale vicenda. Da un lato l’essere suocero di Antonino Gallo, dall’altro il vice di Daniele De Rossi. Il mercato della Roma inizia, pertanto, a muovere i suoi primi, decisi passi. Dopo Le Fée, focus puntato su Gallo.