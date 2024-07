Raduno Roma, i convocati di De Rossi: doppio indizio UFFICIALE

La Roma si è radunata al centro tecnico di Trigoria per dare inizio alla preparazione in vista della nuova stagione. Ecco tutti i dettagli

L’attesa è finita. Dopo la chiusura dello scorso campionato e il periodo di vacanze, i tifosi della Roma hanno potuto riabbracciare una parte dei loro beniamini questo pomeriggio in quel di Trigoria. Con un giorno di anticipo rispetto all’iniziale tabella di marcia, infatti, De Rossi ha riunito la squadra per dare inizio alla prima fase della preparazione.

Nella lista dei convocati al segmento iniziale del raduno emergono importanti novità da porre sotto la lente di ingrandimento. Rick Karsdorp, ad esempio, è assente dalla lista. Il laterale olandese – assente a Trigoria quest’oggi – si presenterà nella giornata di domani, come da accordi con la società, per iniziare a lavorare a parte. Intanto le voci sul suo futuro continuano a calamitare l’attenzione mediatica e non è escluso che, vista la situazione, lo scenario relativo ad una sua uscita possa sbloccarsi nel corso dei prossimi giorni. Non è stato convocato neanche Shomurodov, reduce dall’esperienza in prestito tutt’altro che entusiasmante al Cagliari. Presente, invece, Ola Solbakken. Di seguito la lista completa:

Abraham, Almaviva, Angelino, Baldanzi, Boer, Bove, Cama, Cherubini, Costa, Darboe, Dybala, Feola, Golic, Graziani, Levak, Mastrantonio, Marchetti, Nardin, Pagano, Pisilli, Plaia, Reale, Sangare, Smalling, Solbakken, Sugamele, Svilar