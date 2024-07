Roma con le mani legate: sorpasso Champions in Serie A

Calciomercato Roma, Daniele De Rossi ha le mani legate e c’è il sorpasso Champions League in Serie A. La massima competizione europea può rivelarsi un fattore decisivo.

Quest’oggi inizia formalmente la stagione della Roma, con Daniele De Rossi che ha anticipato di un giorno il raduno a Trigoria con i suoi calciatori. Per la prima volta da allenatore l’ex capitano giallorosso preparerà la stagione a partire dalle fasi iniziali, dopo che è stato chiamato in corsa in panchina per due volte in carriera. Sarà la prima volta anche per Florent Ghisolfi, nuovo responsabile del calciomercato in casa giallorossa, che fin qui è stato accostato a diversi profili in entrata per soddisfare le richieste del tecnico romanista.

Mister De Rossi ha indicato la via in ottica calciomercato in casa Roma, con Florent Ghisolfi che sta sondando diverse opportunità in entrata. La squadra giallorossa, nonostante la morsa del fair play finanziario si sia allentata, continua a cercare equilibrio economico nel bilancio tra le entrate e le uscite, con un occhio sempre vigile ai calciatori svincolati e liberi di firmare a parametro zero. In quest’ottica uno dei primi nomi accostati alla lista dei desideri del duo giallorosso è stato quello dello svincolato Mats Hummels, che ha salutato il Borussia Dortmund dopo una stagione da protagonista, conclusa con la finale di Champions League, poi vinta dal Real Madrid di Ancelotti.

Calciomercato Roma, il Bologna si inserisce per Hummels: firma a parametro zero

Se finora in Serie A sono state accostate due squadre all’esperto difensore tedesco, ovvero la Roma ed il Como di Fabregas, ora la concorrenza è in aumento con una svolta arrivata in queste ore. Anche il Bologna, che ha scelto Vincenzo Italiano in panchina dopo l’addio a Thiago Motta, ha allacciato i contatti per il colpo a zero in difesa.

A svelarlo è stato Gianluca Di Marzio in casa Sky, che evidenzia come gli emiliani abbiano contattato il difensore classe ’88, libero di firmare a parametro zero. Il fattore Champions League potrebbe avvicinare il tedesco alla firma a sorpresa in Serie A a stretto giro di posta.