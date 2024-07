Visite mediche e firma a Roma: Ghisolfi scatenato

Oltre al raduno di quest’oggi a Trigoria della squadra di De Rossi, in casa Roma domani ci sarà un volto nuovo.

Dopo tante settimane di attesa, di fatto, la stagione 2024/25 per la Roma di Daniele De Rossi è ufficialmente iniziata. Nella giornata di oggi, infatti, la squadra giallorossa si è ritrovata a Trigoria con un giorno di anticipo.

Domani, di fatto, ci saranno i primi allenamenti della Roma di questa stagione, la quale promette di essere davvero fondamentale. Il team giallorosso, dopo aver chiuso il campionato scorso con il terzo sesto posto consecutivo, ha tutta l’intenzione di tornare finalmente a qualificarsi per la Champions League.

Proprio per questo motivo, Florent Ghisolfi si è messo subito al lavoro per rafforzare la squadra di Daniele De Rossi. Il suo primo atto da direttore sportivo è stato quello di riscattare Angelino dal Lipsia per 6 milioni di euro, mentre in queste ultime ha piazzato il colpo di Enzo Le Fée. In serata, infatti, la Roma ha chiuso l’arrivo del centrocampista.

Calciomercato Roma, Enzo Le Fée arriverà domani nella Capitale: ecco tutti i dettagli

I Friedkin hanno fatto un investimento importante per acquisire le prestazioni a titolo definitivo del calciatore francese, visto che al Rennes, infatti, andranno ben 23 milioni di euro più bonus. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, Enzo Le Fée sarà già domani nella Capitale sia per firmare il suo contratto con la Roma che per effettuare le consuete visite mediche di rito.

Con l’arrivo di Le Fée, di fatto, Florent Ghisolfi ha chiuso il primo colpo in entrata di questa sessione estiva di calciomercato giallorossa. Dopo il centrocampista, dunque, i tifosi della Roma stanno aspettando il grande colpo per l’attacco del team guidato da Daniele De Rossi, ovvero l’arrivo di Federico Chiesa della Juventus.