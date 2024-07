De Rossi tradito: ha scelto l’Inter

De Rossi tradito: nonostante il pressing continuo del tecnico il giocatore ha scelto l’Inter. Ecco la situazione che blocca i giallorossi

Non basta l’arrivo di Enzo Le Fée alla Roma. Serve un attaccante e magari anche un altro centrocampista, che Daniele De Rossi ha bene in mente chi potrebbe essere. La Roma ha iniziato ieri a lavorare e in questo momento sono pochi i big che ci sono dentro Trigoria. Uno è sicuramente Dybala, che oggi dovrebbe avere un incontro con Ghisolfi per chiudere la questione clausola.

Detto questo, DDR a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate questa mattina da Leggo, ha un sogno nel cassetto. Un centrocampista che fa la differenza anche se nella stagione appena andata in archivio non era un titolare. Certo, davanti a lui aveva Barella e Mkhitaryan, quindi per Frattesi lo spazio dall’inizio è stato poco. E magari De Rossi starebbe spingendo appunto per questo motivo, puntando sul fatto che, alla Roma, il giocatore di Fidene sarebbe un titolare inamovibile.

De Rossi tradito, Frattesi vuole rimanere all’Inter

Secondo il quotidiano citato prima Daniele De Rossi è in pressing e chiama quasi quotidianamente il giocatore dell’Inter. Che, però, dal proprio canto non ha nessuna intenzione di lasciare i nerazzurri. A meno che non sia la società nerazzurra a mettere a metterlo sul mercato, e allora qui le cose cambierebbero in maniera totale.

Ovvio che il colpo Frattesi sarebbe difficilissimo, anche perché ed è giusto sottolineare anche questo, non sembra proprio che Marotta pensi ad alla cessione di un giocatore che ha fatto benissimo durante la stagione che ha regalato all’Inter la seconda stella, segnando gol importanti – decisivi pure in alcuni casi, l’ultimo a Udine che ha indirizzato totalmente lo scudetto – e che quando chiamato in causa ha sempre risposto presente. Insomma, in poche parole, il pressing di De Rossi non dovrebbe sortire gli effetti sperati.