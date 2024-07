Doppia ‘puntata’ da oltre 100 milioni: ha fatto tutto la Roma

Calciomercato Roma, l’effetto domino è irresistibile e rischia di cambiare definitivamente le carte in tavola. La giostra si muove così

Eppur si muove. Dopo l’iniziale apparente impasse, il mercato della Roma è entrato definitivamente nella sua fase più calda. Completato l’affare con il Rennes per l’acquisto di Le Fée, atterrato nelle scorse ore nella Capitale per le visite mediche di rito, i giallorossi non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

In attesa di nuovi importanti sviluppi sul fronte Chiesa, Ghisolfi non perde di vista neanche quel centravanti che nelle idee di De Rossi andrà a sostituire Romelu Lukaku. Prescindendo per il momento dal rebus Abraham, per il quale anche la Juventus ha effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare il terreno, la Roma negli ultimi giorni ha accelerato soprattutto per Alexander Sorloth. Nonostante la clausola rescissoria dal valore di 38 milioni di euro, la Roma ha mosso i primi passi per l’acquisto dell’attaccante norvegese di proprietà del Villarreal. Reduce da una stagione importante sotto tanti punti di vista, impreziosita da 26 reti e 6 assist complessivi in 41 presenze, l’ex Lipsia ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Dal canto suo, la Roma sta provando a tessere la tela per non farsi trovare impreparata.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: Omorodion ipotesi per il dopo Sorloth

Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, qualora i giallorossi dovessero effettivamente affondare il colpo per Sorloth, potrebbero dar vita ad un interessante effetto domino. Nel caso in cui il Villarreal dovesse dire addio al proprio ‘gigante’, infatti, non è escluso che il club iberico ripieghi su un nome che i dossier della Roma conoscono piuttosto bene.

Stando a quanto riferito da elgoldigital.com, infatti, in casa Villarreal un nome credibile per il dopo Sorloth sarebbe quello di Samu Omorodion. Al centro di molte voci di mercato, l’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid piace e non poco al Chelsea. Le prime offensive dei Blues, disposti a mettere sul piatto oltre 40 milioni di euro per provare a definire l’acquisto, però, non sono andate a buon fine. Il muro dell’Atletico Madrid per Omorodion, forte della clausola rescissoria inserita nel suo contratto dal valore di 80 milioni di euro, resiste. Stando alla fonte iberica sopra citata, però, con i soldi eventualmente ricavati dalla cessione di Sorloth, il Villarreal potrebbe almeno avvicinare le richieste dell’Atletico per Omorodion, sperando in uno sconto dei Colchoneros. Si tratta chiaramente di un’ipotesi non ancora approfondita e strettamente dipendente dal futuro di Sorloth: la Roma è chiamata a giocare un ruolo tutt’altro che banale.