Ha già salutato Conte: torna subito alla Roma

Antonio Conte, appena arrivato al Napoli, ha già dovuto salutare un profilo che è tornato subito nella Roma.

La Roma di Daniele De Rossi, di fatto, ha iniziato ufficialmente la stagione 2024/25. I giallorossi, con un giorno di anticipo rispetto al programma iniziale, in giornata si sono infatti ritrovati a Trigoria per poi domani iniziare la preparazione all’annata che inizierà il prossimo 18 agosto con la sfida in trasferta contro il Cagliari di Davide Nicola.

In questi giorni Trigoria, ovviamente, Daniele De Rossi non ha a disposizione tutta la rosa, considerando che tanti giocatori capitolini sono stati convocati con le rispettive nazionali per disputare L’Europeo o la Copa America. Tuttavia, nella giornata di domani il tecnico giallorosso avrà a disposizione un nuovo giocatore, ovvero Enzo Le Fée.

Florent Ghisolfi, infatti, ha chiuso per l’arrivo dal Rennes del centrocampista per 23 milioni di euro più bonus. Quest’ultimo, di fatto, sarà domani nella Capitale sia per mettere nero su bianco l’accordo con la Roma che per effettuare le visite mediche di rito. Ma, oltre ad Enzo Le Fée, Daniele De Rossi può abbracciare in questi giorni a Trigoria ‘un altro volto nuovo‘.

Roma, il match analyst Beccaccioli saluta il Napoli di Conte e si aggrega allo staff di De Rossi

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, quest’oggi con la Roma c’è anche il match analyst Simone Beccaccioli. Quest’ultimo arriva dal Napoli, dove ha vinto lo scudetto con Luciano Spalletti, anche se per lui questo è un ritorno.

Simone Beccaccioli, infatti, ha già lavorato nella Roma per ben 10 anni, ovvero dal 2009 al 2019. Daniele De Rossi, quindi, ha ‘strappato’ ad Antonio Conte un membro importante dello staff del Napoli di questi ultimi quattro anni. Il nome più atteso è sicuramente quello di Federico Chiesa che, però, si è preso un po’ di tempo prima di decidere in quale squadra giocherà l’anno prossimo.