Il Milan gli dà il benservito: proposto subito alla Roma

Dal Milan alla Roma, la comunicazione inviata ai giallorossi potrebbe riscriverne le prossime strategie. Ecco il profilo proposto a Ghisolfi

Inaugurato dal riscatto di Angelino, il mercato in entrata della Roma sta vivendo una fase di nevralgica importanza. In procinto di ufficializzare il colpo Le Fée, già nella Capitale per le visite mediche di rito, i giallorossi si stanno muovendo anche su altri profili con l’obiettivo di puntellare l’organico a disposizione di Daniele De Rossi.

A caccia di occasioni, il ds Ghisolfi si è visto recapitare una proposta tutt’altro che banale. Alla ricerca di nuovi profili con cui dare sfogo alla rivoluzione della propria mediana, il Milan sta valutando con molta attenzione anche possibili uscite. Con l’obiettivo di avvicinare le richieste del Monaco per Youssouf Fofana, valutato dal club francese non meno di 25 milioni di euro, i rossoneri sono pronti a sacrificare a sorpresa delle pedine.

Come evidenziato da calciomercato.it, ad esempio, la posizione di Reijnders è tutt’altro che blindata. Il volante olandese non è considerato incedibile dall’area mercato rossonera e il suo profilo è stato offerto alla Roma. Il club giallorosso, dal canto suo, non ha ancora preso una decisione definitiva sul da farsi, prendendosi del tempo per valutare l’eventuale trattativa e soprattutto i suoi presupposti economici e tecnici. Protagonista agli Europei con la maglia dell’Olanda, Reijnders potrebbe dunque rivelarsi un’occasione a sorpresa per la campagna acquisti della Roma. Valutazioni in corso nel quartier generale capitolino: seguiranno aggiornamenti.