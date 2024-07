Lampo Roma, jolly da 10 milioni: lo ‘manda’ Guardiola

Emergono nuove indiscrezioni in merito ad un potenziale innesto nella Roma di Daniele De Rossi. Ecco l’obiettivo di Ghisolfi

Sebbene Florent Ghisolfi sia riuscito a ritagliarsi del tempo per accogliere all’aeroporto di Fiumicino il nuovo arrivato Enzo Le Fée – centrocampista dal talento cristallino, capace di interpretare diversi ruoli all’interno dello scacchiere giallorosso -, è alquanto evidente come il nuovo direttore tecnico d’oltralpe sarà costretto a fare gli straordinari per fornire a Daniele De Rossi un organico all’altezza delle aspettative.

Nella fase conclusiva della stagione le emergenze in termini di rosa si sono moltiplicate, anche a causa della gran quantità di prestiti non riscattati e mancati rinnovi dei contratti in scadenza. Difatti, in questo momento, l’unico reparto che appare parzialmente esentato dalla frenetica ricerca di elementi è proprio il centrocampo dove nelle prossime ore si inserirà Enzo Le Fée.

Per il resto non vi sono ruoli in cui Ghisolfi e Ricchio possono dirsi soddisfatti, a partire dall’urgenze esterni, sia difensivi che offensivi, che ha caratterizzato tutta la fase finale della stagione appena conclusasi. Per alimentare efficacemente il sistema di gioco di DDR occorrono esterni di gamba e qualità e, mentre l’affare Chiesa potrebbe calmierare la richiesta in fase offensiva, giungono nuove voci su alcuni obiettivi in fase difensiva.

Ghisolfi punta di nuovo Kaboré per la fascia destra

Il profilo che starebbe stuzzicando Ghisolfi risponde al nome di Issa Kaboré, ovvero un terzino classe 2001 il cui cartellino attualmente appartiene al Manchester City. Nel corso della stagione 23/24 i citizens lo hanno spedito in prestito al Luton, dove ha confezionato una stagione piuttosto soddisfacente.

Adesso tuttavia il City lo considera un esubero con cui generare liquidità e, in tal senso, la Roma – secondo quanto riportato da Francesco Balzani – potrebbe soddisfare a pieno il piano degli inglesi. Difatti il talentoso terzino del Burkina Faso è da tempo nei radar di Ghisolfi, il quale tentò di acquisirne il cartellino già ai tempi del Nizza.

Si tratta di un calciatore dalla spiccate doti da velocista, che, abbinate ad una qualità palla al piede non indifferente, ne fanno un elemento tanto invitante, quanto versatile. Difatti Kaboré ha ricoperto diverse posizioni nel corso della sua carriera, il che potrebbe persino permettere al Comandante di Ostia di farlo avanzare in un eventuale centrocampo a cinque.

Il costo, anche a causa della scadenza del contratto nel 2025, dovrebbe attestarsi intorno ai 10 milioni di euro. Tuttavia per ora vi sono solo due certezze: da una parte l’interesse di Ghisolfi e dall’altra la necessità di portare nella città eterna un terzino destro, visto il mancato riscatto di Kristensen e la probabile uscita di Rick Karsdorp.