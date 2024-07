Offerta da 7,5 milioni di euro, svolta imminente: game over Roma

Game over Roma. Il mercato della formazione giallorossa deve ancora prendere il via, ma intanto iniziano ad arrivare novità poco gradite.

Ieri, Domenica 7 luglio, la Roma è scesa in campo. Il primo contatto con l’erba nella calura romana. Un giorno d’anticipo per dare l’avvio alla nuova stagione della formazione giallorossa. Iniziare prima degli altri sperando di arrivare prima degli altri.

La Roma è ambiziosa, esattamente come il suo condottiero. Daniele De Rossi è presente fin dal primo istante per iniziare a dare le giuste direttive. Per quale Roma? La formazione giallorossa si sta costruendo pian piano. Qualcuno ha già salutato la compagnia e si è accasato altrove, come Andrea Belotti, approdato sulle rive del Lago di Como o come Romelu Lukaku, che ha già ricevuto una chiamata dal suo tecnico preferito, Antonio Conte, e non aspetta altro che raggiungerlo sotto le pendici del Vesuvio.

La Roma stagione 2024-2025 sarà diversa dalla precedente, almeno nella testa del suo tecnico. Quanto sarà diversa lo deciderà il mercato, le opportunità che questo saprà offrire e la Roma saprà cogliere Sicuramente sarà una Roma più giovane, pronta ad iniziare un nuovo capitolo della storia giallorossa. In questo senso il direttore sportivo, Florent Ghisolfi, è il profilo ideale per la sua profonda conoscenza anche di prospetti giovani, o giovanissimi, ed ancora non assurti agli onori delle prime pagine dei quotidiani sportivi.

Offerta da 7,5 milioni di euro. Arrivederci Roma

Giovani, e magari appartenenti a quel calcio francese che Florent Ghisolfi conosce benissimo dal momento che il direttore sportivo stesso proviene dalla Ligue 1. Gioca nella Ligue 1, e più precisamente nel Rennes, Guéla Doué, classe 2002, esterno basso di destra, di nazionalità francese.

Difensore giovane e forte, per una Roma giovane e forte. Il mercato, però, cela sempre mille insidie e le concorrenza non perdona incertezze e titubanze. Il quotidiano turco Sabah informa che il Galatasaray è forte sul terzino destro francese. Dopo una prima offerta pari a 6 milioni di euro al Rennes, immediatamente rispedita al mittente, il club turco è pronto a tornare alla carica per Doué portando la sua offerta a 7,5 milioni di euro. Volontà del club turco è di chiudere l’operazione Guéla Doué in tempi brevi. Se così fosse la Roma sarebbe costretta a volgere altrove il suo sguardo. Ma siamo soltanto ai primi di luglio, il tempo non manca.