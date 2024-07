La presa di posizione del club bianconero non è tardata ad arrivare. Non si torna più indietro: di seguito le cifre dell’operazione

La Juventus prosegue la sua rivoluzione. Cristiano Giuntoli è il suo artefice. Il triennio di Massimiliano Allegri rappresenta un passato sepolto, quasi quanto la reggenza di Andrea Agnelli. Il nuovo che avanza, e che deve riportare al successo la formazione bianconera, è atterrato ieri a Malpensa. Il suo nome è Thiago Motta.

Spetterà all’ex tecnico del Bologna riassestare, ridare forza e vigore ad una squadra che, nonostante il colpo di coda dell’Olimpico che ha portato nella bacheca del JMuseum un’altra Coppa Italia, troppo a lungo ha dato l’impressione di essere vuota e senza idee. L’Inter, ad oggi, è un pianeta lontanissimo. Occorre, però, trovare la maniera di avvicinarsi alla società del neopresidente nerazzurro Beppe Marotta. Alla Continassa si prevede un’estate con traffico intensissimo, in entrata ed in uscita. Il prevedibile passivo di 200 milioni in bilancio non lascia spazio ad azioni improvvisate. Vietato sbagliare perché mancherebbe la possibilità di un qualsivoglia rimedio. Dopo infiniti colloqui telefonici, Giuntoli e Motta si ritrovano, finalmente, a Torino. Il mercato della Juventus steso come una tovaglia sul tavolo del direttore tecnico. Occorrono numerose uscite per finanziare le altrettanto numerose entrate. I nomi degli uscenti sono chiari. Il suo è il primo della lista.

Calciomercato Juventus, Arthur via a titolo definitivo: la posizione della Roma

Tutto ha avuto inizio il 29 giugno 2020 quado la Juventus di Andrea Agnelli annuncia l’acquisto del centrocampista brasiliano del Barcellona Arthur nell’ambito di uno scambio con Miralem Pianic. Operazione dai costi elevatissimi, 72 milioni di euro più 10 di bonus per la precisione.

Arthur ha rappresentato, e rappresenta tutt’ora, un flop ‘carissimo’ per la società bianconera. Un ammortamento ancora elevato ascritto in contabilità ed un ingaggio ‘folle’ che rende complicata ogni trattativa per una sua cessione. A questo proposito il giornalista di tuttojuve.com, Mirko Di Natale, ha postato un aggiornamento riguardante il centrocampista brasiliano, classe 1996: “La richiesta della Juve per il cartellino di Arthur è di 15 milioni di euro e si valuta la cessione finalizzata al titolo definitivo. L’idea che potesse rimanere in bianconero agli ordini di Thiago Motta non è mai stata presa in considerazione, le parti stanno lavorando per trovare una soluzione. I primi ad effettuare un sondaggio sono stati gli inglesi dell’Everton, in Premier si è interessato anche il Newcastle. Possibilità Roma, più del Napoli in Italia“. La Roma ha preso nota e valuta la validità dell’operazione.