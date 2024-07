Asse Juve-Roma, Thiago Motta scarta Abraham: vuole solo lui

Calciomercato Roma, Thiago Motta ha deciso: ecco il vero elemento dei giallorossi che interessa alla Juventus. Asse caldissimo

L’asse Roma-Juventus potrebbe portare a diverse sorprese nel corso di questa estate. Sappiamo benissimo come i giallorossi abbiano sondato la disponibilità di Federico Chiesa (l’accordo tra i due club non è un problema) e sappiamo altrettanto bene come De Rossi e la Roma aspettino una risposta dal giocatore. Che non è arrivata.

Come tutte quelle operazioni importanti che vengono impostate durante il calciomercato serve assolutamente del tempo per trovare tutti gli incastri. Magari ci potrebbe finire qualche cartellino per evitare che ci possa essere un versamento di cash importante. E a quanto pare la Juventus – secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina – qualche elemento della Roma lo prenderebbe volentieri. Ovviamente non si parla di un’operazione legata a quella di Chiesa, anche perché non esiste al momento una trattativa, ma dalle parti di Torino potrebbero avere un’idea.

A Thiago Motta piace El Shaarawy

Thiago Motta è alla ricerca di esterni, e a quanto pare gradisce e anche molto El Shaarawy. Il Faraone piace all’allenatore della Juventus e il quotidiano rosa sottolinea che si dovrebbero tenere accesi i fari su questa possibile operazione di mercato. Nei giorni scorsi è uscita anche la voce di un interesse bianconero nei confronti di Tammy Abraham, ma Motta preferisce l’esterno più che l’attaccante. Di fatto l’inglese è stato scartato.

Insomma, un asse caldissimo che potrebbe spostare molti uomini. Tenendo soprattutto conto che la Roma vuole Chiesa – nonostante si sia parlato anche di una pista quasi mollata – e aspetterà il giocatore ancora un altro poco sicuramente. Vedremo, insomma, quello che succederà nel corso delle prossime settimane, con la pista El Shaarawy che è sicuramente da tenere, e anche molto, in considerazione.