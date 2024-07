Calciomercato Roma, il bomber ha deciso: Premier League rifiutata

Dopo aver iniziato la preparazione estiva, per la Roma di Daniele De Rossi sono arrivati degli aggiornamenti in sede di calciomercato.

Da domenica scorsa, di fatto, la Roma guidata da Daniele De Rossi ha iniziato ufficialmente la stagione 2024/25. I giallorossi, infatti, si sono ritrovati a Trigoria con un giorno di anticipo per poi iniziare il giorno successivo la preparazione estiva per la prossima annata, dove il primo obiettivo sarà sicuramente quello di tornare a qualificarsi per la Champions League.

Lo stesso Daniele De Rossi, infatti, ha ribadito nelle ultime conferenze stampa della scorsa stagione la necessità che una squadra importante come la Roma ritorni a giocare una partita della massima competizione europea per club. Proprio per questo motivo, Florent Ghisolfi è al centro di tante trattative in sede di calciomercato.

Dopo aver riscattato Angelino da Lipsia per circa 6 milioni di euro e preso Enzo Le Fée dal Rennes per 23 milioni di euro più bonus, infatti, il nuovo direttore sportivo è alla ricerca di nuovo centravanti. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare delle grosse novità che arrivano da un club della Premier League.

Calciomercato Roma, Georges Mikautadze del Metz ha rifiutato l’offerta del West Ham

Secondo quanto raccolto da ‘Le10sport.com’, dopo l’ottimo Europeo disputato con la sua Georgia, Georges Mikautadze avrebbe infatti rifiutato l’offerta del West Ham. Gli ‘Hammers’ avrebbero sì presentato un’offerta importante al Metz, ma l’attaccante ha espresso il desiderio di giocare l’anno prossimo le coppe europee.

Il West Ham, infatti, nella stagione 2024/25 sarà infatti impegnato solo nelle tre competizioni inglese: Premier League, FA Cup e Carling Cup. Le due squadre che, almeno per il momento, sono in pole position per acquisire le prestazioni di Georges Mikautadze sono la Roma ed il Monaco, mentre il Lens sarebbe in seconda fila. Da non dimenticare che il Metz vorrebbe incassare circa 25 milioni di euro dalla cessione del calciatore georgiano, il quale l’anno scorso ha segnato 14 gol.