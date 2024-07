Dalla Juve alla Capitale, 30 milioni per la firma: Giuntoli lo ha messo nel mirino ma da quelle parti hanno già aperto la trattiva

Il direttore dell’area tecnica della Juventus Cristiano Giuntoli sta cercando di costruire una squadra forte che possa immediatamente lottare per lo scudetto nonostante ci sia stato un cambio in panchina. E come sappiamo, quando c’è una nuova guida tecnica, serve comunque un assestamento importante. Almeno così è sempre stato.

Certo è che se l’erede di Massimiliano Allegri, Thiago Motta, dovrebbe trovarsi una Ferrari in mano da guidare, allora anche lui avrebbe bisogno forse di meno tempo per mettere le mani sulla squadra e farla iniziare immediatamente a giocare bene. Sì, perché la Juventus sta facendo un mercato importante e ha già portato a Torino Douglas Luiz e Thuram per il centrocampo e Di Gregorio per la porta. Ma non è finita qui, adesso l’obiettivo è quello di prendere un esterno offensivo che possa andare a sostituire Federico Chiesa che anche per via di quel contratto in scadenza alla fine della prossima stagione sembra decisamente essere fuori dai piani di Motta.

Dalla Juve al Chelsea, assalto Adeyemi

Si parla di Sancho del Manchester United come prima scelta, ma secondo le informazioni che sono state riportate dal più importante quotidiano tedesco, Bild, la Juventus sarebbe sulle tracce di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. L’esterno, 22 anni, ha un contratto in scadenza con i gialloneri di Germania il 30 giugno del 2027. Quindi molto lungo nel tempo e per questo la richiesta è altissima.

Si parla di 30 milioni di euro. E non c’è solo la valutazione del giocatore ad essere pesante, ma anche quello che è un forte, fortissimo interesse del Chelsea che sta cercando di convincere il giocatore a trasferirsi a Londra l’anno prossimo. La trattativa tra i Blues e i tedeschi dovrebbe partire a breve, con la Juventus che, nonostante venga confermato l’interesse, parte un poco indietro.