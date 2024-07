Juve e Roma senza scampo: i due ex fanno cadere l’ultimatum

Juve e Roma senza scampo. Le due società stanno tessendo un’intricatissima tela di mercato che potrebbe, però, a breve, essere disfatta. A causa di chi?

La grande rivalità la si scorge solamente in campo e sugli spalti. Da tempo, ormai, Juventus e Roma viaggiano insieme anche a livello ‘politico’. Gli epici scontri degli anni ’80 tra il geometra Giampiero Boniperti e l’ingegnere Dino Viola appartengono ormai ad un tempo passato.

Nelle ultime settimane i contatti tra la società bianconera e quella giallorossa sono diventati assai più frequenti. Nella capitale, sponda Roma, si segue con la massima attenzione la vicenda riguardante Federico Chiesa. L’esterno bianconero, con il contratto che scadrà nel 2025, rappresenta un’emergenza in casa Juventus. Il rifiuto del rinnovo-ponte fino al 2026 da parte dell’entourage del giocatore e l’apparente mancanza di entusiasmo da parte di Thiago Motta nei confronti di Chiesa, stanno spingendo sempre più il numero sette bianconero fuori dal progetto Juventus. La cessione sembra ormai inevitabile ed è qui che si palesa l’interesse concreto della Roma. Con una Juventus ormai entrata nell’ordine di idee di cedere il suo attaccante per monetizzare ed investire altrove il tesoretto ottenuto, la Roma si è già accordata per una chiusura di trattativa che provvederebbe un investimento non superiore ai 25 milioni di euro tra base fissa e bonus.

Conte e Fonseca mandano tutto a monte

Juventus e Roma hanno trovano un accordo, ma sembra che questo non basti per chiudere la trattativa riguardante Federico Chiesa. Qualcosa, infatti, si sta muovendo attorno all’attaccante di Genova. Di questo ha parlato Luca Momblano, sul canale Juventibus, tracciando un quadro decisamente diverso.

“Oltre il Napoli, che prevedo si inserirà per Chiesa, c’è anche il Milan su indicazione di Fonseca. Il Milan si è fatto vivo con Chiesa e anche con la Juventus. Federico non ha fretta, diverse possibilità sulla scrivania, anche dall’estero“. Un ex Juve, Antonio Conte ed un ex Roma, Paulo Fonseca, sembra che stiano mettendo i bastoni fra le ruote a Juventus e Roma. La società bianconera, a questo punto, può sperare in un’asta che potrebbe far crescere il prezzo del suo giocatore. La Roma, dal canto suo, può attendere ancora un po’ salvo poi orientarsi altrove qualora i tempi si allungassero eccessivamente.