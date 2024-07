La firma non basta: doppio affare Roma

Calciomercato Roma, novità sul fronte delle uscite per la squadra giallorossa. Può arrivare il doppio addio a sorpresa, il rinnovo già firmato non basta per la permanenza a Trigoria.

Dopo aver messo a segno il colpo Enzo Le Fée a centrocampo le manovre della Roma di De Rossi si muovono anche in uscita. Il calciatore francese è sbarcato ieri a Fiumicino, dove ad attenderlo c’era il connazionale Florent Ghisolfi. Il nuovo dirigente giallorosso, che già si era sbloccato con la firma del giovane terzino Sangaré, puntella il centrocampo giallorosso con l’arrivo del classe 2000 dal Rennes. In attesa di novità sul fronte delle entrate si aprono nuovi scenari in uscita per due calciatori aggregati da DDR al ritiro della prima squadra a Trigoria.

Porte girevoli a Trigoria e fermento intorno alle manovre del calciomercato estivo in casa Roma. Dal primo luglio i giallorossi hanno salutato ben sette calciatori, tra scadenza di contratto e termine del prestito annuale. Condizione che impone nuovi arrivi per Florent Ghisolfi in tutti i ruoli, dal portiere di riserva ai centrali di difesa, passando per le fasce ed il pacchetto offensivo. In attesa di nuovi segnali in entrata arriva un nuovo scenario in uscita da Trigoria in questa sessione di trattative estive, dopo la firma può arrivare l’addio ai giallorossi.

Calciomercato Roma, Serie B all’assalto: fari puntati su Pagano e Cherubini

La Serie B mette nei radar due giovani calciatori della Roma, entrambi classe 2004. Parliamo di Riccardo Pagano e Luigi Cherubini, protagonisti con la Roma Primavera ed ora aggregati da Daniele De Rossi nel ritiro pre stagionale di Trigoria.

A seguire con interesse i due giovani giallorossi è la Salernitana in Serie B ma non solo. Come svela l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, il club campano ha aperto i canali per prelevare i due classe 2004 dalla Roma. In particolare per Cherubini, fresco di rinnovo ufficiale con i giallorossi, c’è anche l’interesse della Reggiana. Non è escluso che i due giovani calciatori possano lasciare Trigoria nelle prossime settimane.