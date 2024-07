Blitz nella notte e scippo al Milan: la Roma l’ha fatto di nuovo

Blitz nella notte e scippo al Milan: inserimento giallorosso per l’attaccante che anche i rossoneri hanno messo nel mirino. La situazione

La Roma è alla ricerca di un attaccante che vada a sostituire Romelu Lukaku. Di nomi ne sono circolati parecchi, quello di stamattina è El-Nesyri, attaccante del Siviglia che i giallorossi potrebbero prendere per 20 milioni di euro. Ma c’è non solo l’interesse di Mourinho, ma anche quello di un club arabo pronto a mettere sul piatto un’offerta economicamente importante per il giocatore.

Si valutano più profili comunque, e secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate dal giornalista di Dazn Orazio Accomando, ieri sera Ghisolfi ha tentato di scippare il Milan. Sì, la Roma ci ha provato per Alvaro Morata, capitano della Spagna che proprio ieri ha conquistato la finale dell’Europeo. Ma vediamo quello che è successo.

Blitz nella notte, la Roma ha cercato Morata

Il Milan comunque rimane avanti, nonostante questo interesse mai sopito. Sì, Morata era stato accostato alla Roma anche nei mesi scorsi e si porta via dall’Atletico Madrid con una clausola che si aggira intorno ai 13milioni di euro. Lui ha deciso di lasciare la Spagna, lo ha fatto capire senza nemmeno troppi giri di parole. E adesso siamo comunque in quella fase caldissima dell’operazione. Forse bisognerà aspettare un poco di tempo, magari dopo domenica, alla fine dell’ultimo atto.

Ibrahimovic, comunque, è avanti: allo spagnolo i rossoneri allenati da Paulo Fonseca hanno fatto un’offerta triennale da 6milioni di euro affondando decisamente nelle ultime ore. Difficile che la Roma possa veramente fare il ribaltone, ma è evidente che se ci ha provato Ghisolfi non ha perso le speranze.