La Roma scippa Mourinho: 20 milioni per il bomber

La Roma scippa Mourinho, 20 milioni di euro per il bomber che i giallorossi hanno messo nel mirino e sul quale c’è anche lo Special One

Non solo Sorloth, per il quale il Villarreal ancora adesso chiede i 38 milioni di euro della clausola, ma Ghisolfi ha messo nel mirino un altro attaccante, già accostato ai giallorossi nel corso di queste settimane. Un attaccante che, la scorsa stagione, ha chiuso con 19 gol e 3 assist in 40 presenze stagionali.

Secondo le informazioni che nella notte sono state riportate da Gianluca Di Marzio, la Roma sarebbe tornata sul profilo di En-Nesyri, centravanti del Siviglia, che potrebbe diventare l’erede di Lukaku, quel numero 9 lì davanti che al momento alla Roma manca. E che serve, come sappiamo, visto che in questo momento dentro la rosa giallorossa manca un punto di riferimento offensivo dopo la partenza del belga, tornato al Chelsea e che non verrà riscattato.

Calciomercato Roma, il costo di En-Nesyri

Il costo del cartellino è di 20 milioni di euro. Molto meno del norvegese dei gialli della Liga. Ma c’è una concorrenza importante: non tanto quella di Mourinho che a quanto pare lo vorrebbe al Fenerbahce, ma soprattutto quella di un club arabo, l’Al Quadsiya, che avrebbe pronta anche un’offerta economicamente assai importante e vantaggiosa per il marocchino. Sappiamo benissimo che quando quelle società puntano un giocatore sono pronti a mettere tanti soldi sul piatto per cercare di convincerlo ad accettare un campionato minore.

La decisione, quindi, spetta solamente a En-Nesyri, un centravanti che era presente anche in quella maledetta finale di Europa League scippata alla Roma da un arbitraggio incredibile di Taylor che ha fatto danni anche all’Europeo. Insomma, il cerchio si sta stringendo per il nuovo attaccante, anche perché De Rossi lo vorrebbe nel minor tempo possibile per iniziare a lavorare con la squadra.