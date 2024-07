Bomber Roma, scambio da 30 milioni: doppia beffa Mourinho

Calciomercato Roma, scambio per il bomber da 30 milioni di euro: coinvolto anche Mourinho. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continua con intensità il periodo di lavori e ristrutturazioni in quel di Trigoria, alla luce delle diverse esigenze palesate dalla squadra nel corso della passata stagione e delle consequenziali quanto esplicite richieste di De Rossi a proprietà e dirigenza. Le prime operazioni ufficiali, per ora, hanno portato a limare soprattutto la regione centrale di campo, con l’arrivo odierno di Enzo Le Fée che potrebbe di non poco acuire la qualità in questa zona.

Il centrocampista francese ormai ex Rennes è stato fortemente voluto dalla Roma, come testimonia il costo complessivo di un’operazione che vedrà i Friedkin sborsare circa 20 milioni di euro. Le Fèe si appresta, dunque, a divenire una delle molteplici pedine con le quali amplificare le qualità della rosa capitolina, che potrebbe prossimamente permette di assistere a novità di non poco conto anche in un’altra parte del terreno di gioco, quella offensiva. Quest’ultima, infatti, resta non poco passibile di miglioramenti, anche alla luce dell’ormai avvenuta sortita di Lukaku e, ancora, di una posizione lungi dalla centralità di un tempo per Tammy Abraham.

Calciomercato Roma, Bove pedina di scambio per En-Nesyri: decisione già presa

Il bomber ex Chelsea, previo l’arrivo di una giusta offerta, potrebbe essere arrivato al capolinea della propria avventura a Roma, iniziata quasi tre anni fa e distintasi per alti e bassi, concilianti con la notte di Tirana e quella di Budapest, oltre che con un infortunio al crociato che ha riprogrammato non poco il calciomercato scorso e il futuro dello stesso giocatore.

La Roma, tornando al presente, si sta guardando, non casualmente, intorno, cercando elementi e situazioni interessanti e abbordabili per migliorare questo reparto. Tra i vari nomi fino a questo punto emersi, si è parlato anche di En-Nesyri, reduce da una stagione da 20 gol complessivi. Fortemente voluto anche dal Fenerbahce di Mourinho, che ha avanzato secondo Calciomercato.com un’offerta di 30 milioni di euro, il marocchino potrebbe spingere la Roma a offrire non più di 20-22 milioni di euro.

Da Siviglia avrebbero intanto fatto sapere di essere disposti a rilanciare, inserendo nella trattativa Edoardo Bove come contropartita. La scarsa volontà del centrocampista di andare in Liga e la valutazione che ne fa il Siviglia rendono difficilmente ipotizzabile, in questo momento, uno scenario di scambio. Restano, comunque, in programma nuovi contatti da parte della Roma, con gli addetti ai lavori di Trigoria intenzionati a puntare sull’apertura del giocatore a trasferirsi in Italia, da lui anteposta allo scenario turco.

Occhio, però, alla possibile offerta dall’Arabia Saudita, con un avances complessiva di circa 38 milioni di euro che potrebbe portare En-Nesyri lontano dall’Europa in modo definitivo. Seguiranno aggiornamenti.