Calciomercato Roma, 29 milioni e firma bianconera

Calciomercato Roma, 29 milioni per la firma bianconera: ecco gli ultimi aggiornamenti sul centravanti da consegnare a De Rossi.

Proseguono i lavori di ristrutturazione della rosa a Trigoria, con Ghisolfi e il suo team che stanno operando intensamente, anche se finora non ci sono stati sviluppi significativi. Lo svolgimento dell’Europeo e la necessità di rispettare i parametri finanziari limitano un’ampia attività nel calciomercato, non solo per la Roma, ma in generale.

In casa giallorossa, la strategia è sempre quella di trovare un equilibrio tra il desiderio di De Rossi di migliorare la squadra e le restrizioni economiche imposte dalla società, che si trova a dover affrontare un’altra estate senza i proventi della Champions League. Tuttavia, è noto da tempo che i Friedkin hanno maggior margine di manovra in questa finestra estiva, e ciò lascia sperare in un periodo di novità e cambiamenti significativi, soprattutto in considerazione delle diverse esigenze emerse la scorsa stagione.

Calciomercato Roma, 29 milioni di euro per David: ecco il Newcastle

Particolare attenzione è rivolta alla zona offensiva, dove la scorsa stagione De Rossi ha fatto affidamento su Lukaku e sulla qualità di Dybala, uno dei pilastri della squadra capitolina quando in forma. Attualmente, l’incertezza principale riguarda il futuro del numero 21, mentre si cerca una valida alternativa al belga, il cui ritorno a Trigoria sembra quasi impossibile.

Nessuno scenario può essere escluso, e i numerosi nomi accostati alla Roma per il ruolo di nuovo numero 9 evidenziano la ricerca frenetica di Ghisolfi e del suo team anche in questo reparto. Immaginare nuovamente Lukaku al centro dell’attacco della Roma risulta quantomeno complicato, alla luce delle elevate richieste avanzate dal Chelsea e da una situazione in casa Napoli che, con la presenza di Conte, pare portare il belga a desiderare una terza esperienza in Serie A, questa volta con la casacca azzurra.

Nella rosa di nomi per il fronte offensivo, le ultime ore hanno permesso di registrare anche quello del centravanti Mikautadze, che si aggiunge ad una lista contenente anche il nome di Jonathan David. Se per il georgiano si attendono ancora aggiornamenti, per il canadese finito in passato anche nel mirino di Napoli e Milan, paiono esserci evoluzioni pressoché importanti sul fronte Premier League.

Come riferisce Ben Jacobs, infatti, sarebbe concretamente sul taccuino del Newcastle, alla ricerca di un elemento importante e affidabile in questa zona di campo, dopo non essere riuscito ad arrivare a Calvert-Lewin. Per sottrarlo alla folta concorrenza continuano, però, a servire 25 milioni di sterline.