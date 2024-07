Cessione al bacio per la Roma: nuovo allenatore e plusvalenza top

Emergono succulenti novità in merito ad un possibile affare che la Roma di Ghisolfi potrebbe chiudere con la Saudi Pro League

L’approdo di Enzo Le Fée nella capitale sembrerebbe aver convinto la gran parte della tifoseria capitolina, incantata dalle prodezze del fantasista francese circolate sul web. L’ex Nizza è apparso da subito come un tassello potenzialmente luccicante della rivoluzione di Ghisolfi, grazie alle plateali qualità palla al piede, alla rapidità nel breve e ad un’intelligenza calcistica che assomiglia da vicino a quella necessaria ad un trequartista moderno (nonostante nel suo caso si tratti di un centrocampista particolarmente versatile, a cui è possibile affidare sostanzialmente tutti i ruoli del reparto).

Per i romanisti, tuttavia, l’importante è che il nuovo direttore tecnico non si accomodi sulle buone sensazioni di questo primo colpo, vista e considerata l’esigenza di rivoluzionare dalle fondamenta la rosa giallorossa. In tal senso sarà necessario distribuire con intelligenza e sapienza gli esuberi del progetto Pinto-Mourinho. Ecco le ultime su uno dei calciatori che si prepara a salutare il centro sportivo Fulvio Bernardini.

Aouar ancora nel mirino dell’Arabia Saudita

Il percorso di Houssem Aouar all’interno del progetto Roma è stato caratterizzato da quella fastidiosa sensazione che si prova quando è possibile individuare evidenti potenzialità in un calciatore, ma quest’ultimo riesce soltanto a tratti a esprimere le proprie qualità. Sembrerebbe che Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi non abbiano più intenzione di attendere che il calciatore nato a Lione esca dall’ombra di capitan Pellegrini (il quale è stato costantemente preferito all’algerino).

La sessione di mercato in corso, anche grazie all’approdo di Le Fée, appare particolarmente invitante per trasformare il cartellino di Aouar in liquidità, utile a incrementare il potere d’acquisto dei giallorossi. Ecco dunque che le insistenti voci – ribadite di recente da Gianluigi Longari sul suo account X(Twitter) – sul forte interessamento da parte della Saudi Pro League, potrebbero definitivamente convincere i vertici capitolini a far partire il centrocampista. Questa volta sarebbe l’Al Ittihad – attualmente occupata in un profondo restyling (per il ruolo di allenatore il più papabile pare essere Laurent Blanc) – ad aver messo nel mirino il classe ’98.