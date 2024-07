Chiesa alla Roma, la fede s’è persa: matrimonio col terzo incomodo

Calciomercato Roma, dirigenza giallorossa irritata dal tentennamento del giocatore. E adesso Ghisolfi ha deciso di cambiare obiettivo

La Roma ormai ha deciso. Non sappiamo se in maniera definitiva o no per un solo motivo: nel calciomercato come abbiamo sempre visto le cose possono cambiare da un momento all’altro, ma al momento i giallorossi hanno deciso di mollare la pista che porta a Federico Chiesa.

Sì, è una notizia che abbiamo riportato ieri questa, ma senza dubbio il fatto che arrivino conferme sulla questione è qualcosa di rilevante. Anche perché, secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, la Roma ha deciso di cambiare obiettivo. Anzi, per meglio dire: mollato Chiesa c’è un clamoroso ritorno di fiamma, che potrebbe regalare l’esterno che Daniele De Rossi ha chiesto già alla fine dello scorso campionato alla propria dirigenza.

Addio Chiesa, la Roma cambia obiettivo

Mollato Chiesa (vedremo se poi effettivamente sarà così) adesso la testa di Ghisolfi – oltre che sulla punta centrale, ed è spuntato di nuovo il nome di El-Nesyri – è sull’esterno offensivo. E di moda anche in questo caso è tornato nuovamente Riquelme dell’Atletico Madrid. Già accostato ai giallorossi nel corso delle scorse settimane, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma appunto per quella indecisione del bianconero che ha leggermente irritato i dirigenti di Trigoria, che alla Roma vogliono gente vogliosa di sudare per la maglia e che mette davanti a tutti gli obiettivi della squadra piuttosto che quelli personali.

Insomma, al momento la pista Chiesa è bella che andata, anche se non possiamo ovviamente definire chiusa in nessun modo fin quando non ci sarà qualche comunicazione ufficiale anche da parte della Juventus. Vedremo quello che succederà nel corso delle prossime settimane, ma il nome di Riquelme, al momento, è quello più caldo.